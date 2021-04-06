Survivor Batuhan diskalifiye mi olacak? Batuhan neden diskalifiye oluyor?

Survivor 2021’in 64. Bölüm fragmanı seyircilerle buluştu. Gönüllüler takımından Hanzade, isyanlarıyla göz önünde bulunurken ‘Tahammülüm sıfır’ diyerek gerilimleri arttırdı. Ekranlara yansıyan bu sitemler seyirciye merak konusu uyandırdı. Survivor da en beklenen ödül olan iletişim oyunu da bu akşam seyirciyle buluşacak. Fragmanda görüldüğü gibi birçok sakatlanmalar yaşanan gerilim dolu iletişim oyunundan sonra yarışmacılar gün sonunda konseyde buluşuyor.

Acın Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, ‘Survivor da üzücü bir gelişme oldu. Ummadığımız ve şaşırdığımız bir gelişme’ diyerek seyircileri meraklandırdı. Bunun üzerine görüntülenen ünlüler takımının gözdesi Batuhan’ın gözyaşları ekrana yansıdı. Batuhan’ın sağlık sorunları yüzünden yarışmaya veda edeceği düşünülüyor.

Bundan önceki bölümlerde ünlüler takımı tarafından dört aday olarak İsmail, Doğan, Batuhan ve Sergen elenme adayı oldu. 64. Bölümde SMS birincisinin kimin olacağı merakla bekleniyor.

TV8’in en sevilen yarışması Survivor 64. Bölümü ile bu akşam 20.00’de ekranlarda.