İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri ilaçla beraber asla tüketmeyin
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...

Survivor Batuhan diskalifiye mi olacak? Batuhan neden diskalifiye oluyor?

TV8’in gözde yarışmasın Survivor 2021 de şok gelişmeler. Her bölüm de olduğu gibi 64. Bölümü de seyirciler merakla bekliyor. Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor da diskalifiye şoku. Seyircilerin merak ettiği bütün soruların cevabı haberimizde.

06 Nisan 2021 Salı 19:30
Survivor Batuhan diskalifiye mi olacak? Batuhan neden diskalifiye oluyor?
Takip Et:

Survivor 2021’in 64. Bölüm fragmanı seyircilerle buluştu. Gönüllüler takımından Hanzade, isyanlarıyla göz önünde bulunurken ‘Tahammülüm sıfır’ diyerek gerilimleri arttırdı. Ekranlara yansıyan bu sitemler seyirciye merak konusu uyandırdı. Survivor da en beklenen ödül olan iletişim oyunu da bu akşam seyirciyle buluşacak. Fragmanda görüldüğü gibi birçok sakatlanmalar yaşanan gerilim dolu iletişim oyunundan sonra yarışmacılar gün sonunda konseyde buluşuyor.

 

Acın Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, ‘Survivor da üzücü bir gelişme oldu. Ummadığımız ve şaşırdığımız bir gelişme’  diyerek seyircileri meraklandırdı. Bunun üzerine görüntülenen ünlüler takımının gözdesi Batuhan’ın gözyaşları ekrana yansıdı. Batuhan’ın sağlık sorunları yüzünden yarışmaya veda edeceği düşünülüyor.

 Bundan önceki bölümlerde ünlüler takımı tarafından dört aday olarak İsmail, Doğan, Batuhan ve Sergen elenme adayı oldu. 64. Bölümde SMS birincisinin kimin olacağı merakla bekleniyor.

TV8’in en sevilen yarışması Survivor 64. Bölümü ile bu akşam 20.00’de ekranlarda.                



Son Güncelleme: 06.04.2021 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SurvivorBatuhanTv8Fragman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sefirin Kızı dizisi final tarihi belli oldu mu?
Sefirin Kızı dizisi final tarihi belli oldu mu?
Show TV Ramo ne zaman final yapacak? Ramo final tarihi erken tarihe alındı!
Show TV Ramo ne zaman final yapacak? Ramo final tarihi erken tarihe alındı!
Hangi diziler final yapıyor? 2021 Sezon sonu final yapacak diziler listesi
Hangi diziler final yapıyor? 2021 Sezon sonu final yapacak diziler listesi
Bugün televizyonda hangi diziler var? 6 Nisan 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 6 Nisan 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?
Kanal D Camdaki Kız dizisi oyuncuları kim kimdir?
Kanal D Camdaki Kız dizisi oyuncuları kim kimdir?
Kırmızı Kamyon yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı? Kırmızı Kamyon dizisi yeniden ne zaman başlayacak?
Kırmızı Kamyon yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı? Kırmızı Kamyon dizisi yeniden ne zaman başlayacak?

Popüler Haberler

Survivor Batuhan diskalifiye mi olacak? Batuhan neden diskalifiye oluyor?
Açık lise kredi hesaplama ve Açık lise mezuniyet diploma notu hesaplama 2021
Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara doğum tarihi
2021 NEF burs başvuru işlemleri nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?
Masumlar Apartmanı dizisi Uygar’ı kim canlandırıyor? Alper Saldıran'ın biyografisi
Asgari geçim indirim tutarını değiştiren koşullar nelerdir? 2021 AGİ hangi durumlarda verilmez?
Masumlar Apartmanı dizisi Ela karakteri kimdir? Ceren Yüksekkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?
Edho Ceylan Çakırbeyli kimdir? Sanem Çelik yaşı, boyu, sevgilisi
Mazeret iznini hangi durumlarda kullanılabilir? 2021 İşçi ve Memur mazeret izin şartları
Masumlar Apartmanı dizisi Han kimdir? Birkan Sokullu'nun hayatı!
TRT Büyük Selçuklu dizisi Hasan Sabbah karakteri kimdir, gerçek tarihte yaşamışlarmı
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 4 Nisan 2021 Pazar tarihli önemli gelişme
Football Manager 2021 en iyi genç yetenekler listesinde kimler var? FM 2021 en iyi genç yetenekler
Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları ( 5 Nisan 32. hafta sonuçları )
Doya Doya Moda ALL STAR 22 Mart Pazartesi günü kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda 6. bölüm puan durumu
Android cihaza Root yapma işleminin faydaları nelerdir?
MEB 2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı kimdir? Gökhan Akteke kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ayak bileği burkulması için ne yapılmalı? Ayak bileği burkulduğunda ne yapılmalı?
Masumlar Apartmanı dizisi Ege kimdir? Gerçek adı ne? Emir Özden oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.