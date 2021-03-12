Survivor Barış Özbek neden diskalifiye oldu, rahatsızlığı nedir?

Survivor yeni sezonuyla hız kesmeden devam ediyor. Hayatta kalma temelli oyunda bu sene geçen senelere göre daha fazla diskalifiye yaşandığı ise çoğu izleyicinin gözünden kaçmadı. Bu diskalifiyelere Barış Özbek'in de eklenmesi kafaları karıştırdı. Bunun üzerine izleyiciler Barış Özbek'in neden diskalifiye edildiğini aramaya koyuldu.

Yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor 2021’de ünlüler takımında birinin elenmesi herkesi şok etti. Ekranlara gelen 10'uncu haftasında Ünlüler takımında bulunan Barış Özbek, mide rahatsızlığından dolayı diskalifiye oldu. Yarışmacının diskalifiye olmasını Acun Ilıcalı düzenlediği acil durum konseyi içerisinde açıkladı. Acun Ilıcalı, Barış Özbek’in durumuna Doktor Metin Kuş tarafından hazırlanan rapor neticesinde karar verildiğine, bu nedenle Barış’ın yarışmacılığını bitirdiklerini açıkladı.

Survivor 2021 sezonunun 11 Mart Perşembe tarihli bölümünde Acun Ilıcalı acil durum konseyini bir araya getirdi. Yarışmacılardan Barış’ın çektiği sıkıntılardan dolayı son bölüm itibari ile performans ve iletişim oyunlarında bulunmamıştı. Bunun üzerine Barış Özbek’in son durumu; Survivor izleyicileri ve Barış taraftarları tarafından merak edilmeye başlandı.

“Barış’ın Survivor hayatı bitti”

Bir araya getirdiği acil durum konseyi içerisinde konuşan Acun Ilıcalı, ünlüler takımında bulunan Barış Özbek’in yaşadığı hastalıktan dolayı artık yarışmayacağı ve diskalifiye olacağını dile getirdi.

Barış’ın müzdarip olduğu probleme de değinen Acun Ilıcalı, “Barış Özbek’in midesinde bulunan sorun doktorumuz Metin Kuş tarafından incelendi ve Türkiye’de yer alan diğer doktorlar ile de görüşmelerde bulunuldu. Tarafımıza ulaşan son raporda Barış’ın midesinde ortaya çıkan problemin açıklıktan dolayı kaynaklandığı bildirildi. Bunun üzerine Barış’ın durumunu düzeltmek için gerekli işlemleri gerçekleştirdik. Doktor Metin Kuş tarafından bütün tetkikleri yapıldıktan sonrasında rapor verildi. Bu kapsamda Barış’ın aç kalmaya devam etmesi durumunda sağlık sorunları daha kötü bir hale gelebilir ve kalıcı bir hastalığa dönebilir. Bundan dolayı Barış Özbek’in Survivor hayatı sona ermiştir. Bizim adımıza sağlıktan daha önemli bir şey bulunmamakta. Bu nedenle Barış’ın sağlığı en önemlisidir.” sözlerini sarf etti.

Kim bu Barış Özbek?

Survivor 2021 sezonunda ekranlara gelen yarışmacı yaşadığı sağlık probleminden dolayı diskalifiye olmuştur. Barış Özbek, 1986 senesinin Eylül 14’ünde Almanya’da gözlerini açan eski futbolcu 2021 senesi itibari ile 35 yaşındadır.. Kendisi futbolcu olan Özbek, futbol kariyerine BG Schwerin adlı takımın altyapısında başladı.

2003 ile 2004 sezonunda Tus Hordel’de forma giyen Barış Özbek sonrasında 2005 senesinde Rot-Weiss Essen’e transfer olmuştur. A takım düzeyi kapsamında iki sene oynadıktan sonra bütün dikkatleri üzerine çeken Türk asıllı futbolcu 2007 ile 2008 sezonu arasında Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray takımına gelmiştir. Orta sahanının 3 bölgesinde de oynayabilen Barış dikkatleri yine üzerine iki yönlü oynayabilmesiyle çekmiştir. Eski futbolcu evlidir ve karısının adı Minecan Özbek'tir.

Aslanların uzun süredir değişmeyen bir oyuncusu haline gelen Barış Özbek, Almanya 21 yaş altı milli takımında sahaya 16 kere çıkmıştır. Daha sonrasında 2011 ile 2012 sezonunda Trabzonspor’a transfer olan futbolcunun henüz daha forma bile giyemeden, Almanya’da kendi halinde antrenman yaparken sağ diz iç çapraz bağlarını kopartmış ve 6 aylık bir süre zarfında sahadan uzaklaşmıştır.

Sakatlığından sonrasında bordo mavili takımda aradığı şansı bir türlü bulamamış bunun üzerine Union Berlin adlı takıma transfer işlemlerini gerçekleştirmiştir. 2015 senesindeyse Kayserispor ile sözleşme imzalayan oyuncu 1 senenin sonrasında yine Almanya’ya dönüş yaptı ve burada Duisburg adlı takıma transfer oldu.

En son 2019 senesinde Karagümrük atlı takıma imza atan oyuncu 2020 senesinde futbol hayatını bitirerek futbol kariyerini noktalamıştır.

Barış Özbek'in yer aldığı takımlar;

• 2003 ile 2005 senesi aralarında Rot- Weiss Essen’de oynayan oyuncu 2005 ve 2007 sezonunda da bu takımda kalmaya devam etmiştir.

• 2007 ile 2011 sezonunda Türkiye’ye dönen Barış Özbek, Galatasaray’da forma giymiştir.

• 2011 ila 2013 sezonları arasında Trabzonspor,

• 2013 ile 2015 sezonunda Almanya’ya dönmüş ve burada Union Berlin takımında oynamıştır.

• 2015 ile 2016 senesinde Kayserispor’da yer almış,

• 2016-2017 sezonunda MSV Duisburg,

• 2018 ile 2020 arasında kariyerinin son takımı Fatih Karagümrük takımında forma giymiştir.