Survivor Barış Özbek diskalifiye mi olacak? Barış neden yok, neden yarışmıyor? Barış yarışmadan çıkacak mı?

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021’de heyecan devam ediyor. Yarışmanın son bölümlerinde yaşanan tartışmalar oldukça dikkat çekiyor. Yarışmacılardan Çağrı Atakan’ın agresif hallerinin ardından diskalifiye edilecek mi soruları merak ediliyordu.

Barış Özbek kimdir?

Herkes Çağrı Atakan’ın diskalifiye olmasını beklerken eski futbolcu Barış Özbek’in diskalifiyesi gündeme geldi. Ünlüler takımının kaptanı olan Barış Özbek söylentilere göre mide rahatsızlığı nedeniyle diskalifiye edildi. Ancak resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

1986 doğumlu olan Barış Özbek, Almanya’da dünyaya gelmiştir. Eski futbolcu olan Barış Özbek, 2007 yılında Galatasaray’a transfer olmuş ve sarı kırmızılı ekipte iz bırakan isimler arasına girmiştir.