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Survivor Barış neden yok, neden yarışmadı? Survivor Barış'a ne oldu?

Sevilen hayatta kalma yarışması Survivor, heyecanla devam ediyor. Ünlüler takımının başarılı yarışmacısı Barış, 8 Mart akşamı ekranlarda görünmedi. Barış neden yok? İşte yarışmacının sembol oyununda yarışmama nedeni...

08 Mart 2021 Pazartesi 22:20
Survivor Barış neden yok, neden yarışmadı? Survivor Barış'a ne oldu?
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Survivor Barış, midesinden rahatsızlandığı için parkurda yerini almadı.

Ünlüler takımında yer alan Barış, yarışmanın ilk kısmında yerini alırken devamında ekranlarda görünmedi. Sembol oyununda görünmemesi merak yarattı.



Son Güncelleme: 08.03.2021 22:20
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorBarışBarış özbek
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