Survivor Barış neden yok, neden yarışmadı? Survivor Barış'a ne oldu?
Sevilen hayatta kalma yarışması Survivor, heyecanla devam ediyor. Ünlüler takımının başarılı yarışmacısı Barış, 8 Mart akşamı ekranlarda görünmedi. Barış neden yok? İşte yarışmacının sembol oyununda yarışmama nedeni...
08 Mart 2021 Pazartesi 22:20
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SurvivorBarış, midesinden rahatsızlandığı için parkurda yerini almadı.
Ünlüler takımında yer alan Barış, yarışmanın ilk kısmında yerini alırken devamında ekranlarda görünmedi. Sembol oyununda görünmemesi merak yarattı.
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