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Survivor Barış neden yok?, diskalifiye mi edildi? Barış Survivordan neden yollandı?

Survivor 2021'in beğenilen yarışmacılarından birisi olan Barış’ın neden yer almadığı, elenip elenmediği merak edilenler arasında yer aldı. Ünlüler takımı yarışmacıları içinde bulunan Barış Özbek’in oyunlarda olmaması fark edildi. Barış Survivor'da neden yer almadı? Survivor'dan men edildi mi? Ayrıntılar haberimizde.

12 Mart 2021 Cuma 20:19
Survivor Barış neden yok?, diskalifiye mi edildi? Barış Survivordan neden yollandı?
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Dünyanın en zor yarışmalarından biri olan Survivor'ın beğenilen yarışmacısı Barış’ın oyunlarda neden bulunmadığı, elenip elenmediği merak edilenler arasında yer aldı. Ünlüler takımı yarışmacıları içinde bulunan Barış Özbek’in oyunlarda olmaması fark edildi. Barış Survivor'da neden yer almadı? Survivor Survivor'dan men edildi mi? İşte ayrıntılar...

 

Barış Survivor'da neden yer almadı?

Barış Özbek'in yaşadığı mide rahatsızlığı sonucunda artık programda bulunmayacağı açıklandı. Survivor'ın 45. bölümünde Acun Ilıcalı, ‘Konumuz Barış… Sizin sağlığınız bize emanet.’ dedi. Barış'ın midesinde rahatsızlık yaşadığını söyleyen Acun Ilıcalı, aç kalmanın rahatsızlığın daha kötü olmasına sebebiyet verdiğini ifade etti.

Survivor’ın 45. bölümünde ada konseyinde Acun Ilıcalı, Barış'ın artık Survivor yarışmacısı olamayacağını söyledi. Barış Özbek, sağlık sıkıntısı sebebiyle yarışmayı sonlandırmak zorunda kaldı. Barış'ın diskalifiye edilmesi ünlüler takımı açısından çok büyük bir kayıp yaşanmasına neden oldu.

Barış Özbek kimdir?

Survivor yarışmacısı olan Barış Özbek, 14 Eylül 1986'da Almanya'da doğdu. Barış Özbek futbola BG Schwerin altyapısına girerek adım atmıştır. 2003 2004 yıllarında Tus Hordel'in kadrosunda yer aldıktan sonra 2005 yılında Rot-Weiss Essen'e gitmiştir.



Son Güncelleme: 12.03.2021 20:19
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Survivor BarışBarış özbek
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