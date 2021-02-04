İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu 83 milyon 614 bin 362 kişi olarak açıkladı
Son Dakika
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu...

Survivor Barış kimdir? Barış Özbek'in hayatı ve hakkında bilgiler

Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken Survivor Barış kimdir? Barış Özbek'in hayatı ve hakkında bilgiler haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 04-02-2021 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 15:35
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek'in hayatı ve hakkında bilgiler
Takip Et:

Survivor 2021 Yarışmacısı Barış Özbek Kimdir?

Futbolcu olan Barış Özbek sporcu kariyeri  boyunca tam 353 maça çıkmış, 20 gol 28 asist yapmıştır. Herkes Survivor 2021 kadrosunda yer alan Barış Özbek’in kim olduğunu merakla araştırıyor.

Barış Özbek, 14 Eylül 1986 yılında Almanya’da doğmuştur. Futbol kariyerine BG Schwerin alt yapısında başlamıştır. 2003-2004 yıllarında Tus Hordel takımında forma giymesinin ardından 2005 yılında Rot-Weiss Essen’e gitmiştir. A takım düzeyinde 2 yıl oynayıp dikkatleri üzerine çekmeyi başaran gurbetçi futbolcu 2007-2008 sezonunda Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray'a imza atmıştır. Orta sahanın ortasında, sağ kanatta ve nadiren de olsa sağ bekte top koşturabilen Barış oyunun her iki yönünü oynamasıyla dikkat çekmiştir.

Galatasaray takımında uzun süre değişmeyen isimler arasında yer alan Barış Özbek Almanya 21 yaş altı milli takımında tam 16 defa top koşturmuştur. Buranın ardından 2011-2012 yılları arasında Trabzonspor’a transfer olmuştur. Ancak daha takımının formasını giymeden Almanya’da yapmış olduğu antrenmanda sağ diz iç çapraz bağlarını kopartarak 6 ay sahalardan uzak kalmak zorunda kalmıştır. Sakatlığından dolayı Trabzonspor’da aradığı şansı bulamayan Özbek, Union Berlin’e giderek imza atmıştır.

2015 yılında ise Kayserispor’a imza atmış olsa da 1 yılın ardından tekrardan Almanya’ya giderek Duisburg’la sözleşme yapmıştır. En son 2019 yılında Karagümrük takımına imza atan Özbek, 2020 yılında kariyerine nokta koyarak mesleğini bırakmıştır. Futbolculuk kariyeri boyunca 353 maça çıkarak top koşturan futbolcunun toplamda 20 golü ve 28 asisti bulunuyor.



Son Güncelleme: 04.02.2021 15:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YarışmaAcun IlıcalıTv8FutbolcuSurvivor 2021 KadrosuBarış Özbek Kimdir?Survivor 2021 Barış Özbek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun "Affet" şarkısı seyircilere duygusal anlar yaşattı!
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!
Ramo 31. bölüm fragmanı!
Ramo 31. bölüm fragmanı!
Sadakatsiz Selçuk'un annesi kim, gerçek adı ne? Melisa Döngel hakkında bilgiler
Sadakatsiz Selçuk'un annesi kim, gerçek adı ne? Melisa Döngel hakkında bilgiler
3 Şubat 2021 Şans Topu sonuçları
3 Şubat 2021 Şans Topu sonuçları

Popüler Haberler

Eminevim için ihtiyaç kredisi alınır mı? Şubat 2021 Eminevim sistemi ile ev sahibi nasıl olunur?
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada babasının öldüğünü görmenin anlamı
süt parası nasıl alınır? 2021 Süt parası müracaat talep dilekçesi
Kanal D yeni dijital platformu DMAX ne zaman açılacak?
Ria para transferi nasıl yapılır? Ria anlaşmalı bankalar
Whatsapp bellek yetersiz sorunu ve bellek temizleme yöntemleri
Maria ile Mustafa Gonca kimdir? Gerçek adı ne? Tuğba Tutuğ oynadığı diziler
İbo Show 6 Şubat yeni bölüm konukları ve fragmanı
Özel Güvenlik kartı başvurusu nasıl yapılır? 2021 ÖGG silahlı, silahsız kimlik kartı nasıl alınır? Özel güvenlik kartı başvurusu ve fiyatları
Güz Masalı yeni bölüm yok mu, bitti mi? Kanal 7 Güz Masalı neden yayınlanmıyor?
Ramazan ilk sahur ne zaman saat kaçta? Ramazan orucu ilk iftar saat kaçta?
Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanır? Faizler düşmeye devam edecek mi?
9 Kere Leyla filmi fragmanı yayınlandı!
Filli Boya 10 Kasım reklamı
Kuruluş Osman Cerkutay kimdir? Gerçek adı nedir? Çağrı Ensoy hakkında bilgiler
Boşanırken mal paylaşımı nasıl yapılır? Evliyken alınan konut kadına mı erkeğe mi kalır?
Kadayıflı şerbetli muhallebi tatlısı nasıl yapılır?
Thodex Porsche çekiliş sonucu kazanan tahlihli isimler açıklandı
2021 emekli intibak yasası Meclis’ten geçti mi? Emekli intibak yasası çıkarsa, emekli intibak maaşı ne kadar olacak?
FOX TV Defne ile Son Gece'in konusu ve oyuncu kadrosu
Kar yağarken şimşek çakar mı, yıldırım neden düşer?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.