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Survivor Barış kimdir? Barış Özbek biyografisi

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Survivor Barış kimdir? Barış Özbek biyografisi haberine dair tüm yeni ayrıntılar 15.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

15 Ocak 2021 Cuma 15:33
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek biyografisi
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Survivor 2021 Yarışmacısı Barış Özbek Kimdir?

Futbolcu olan Barış Özbek sporcu kariyeri  boyunca tam 353 maça çıkmış, 20 gol 28 asist yapmıştır. Herkes Survivor 2021 kadrosunda yer alan Barış Özbek’in kim olduğunu merakla araştırıyor.

Barış Özbek, 14 Eylül 1986 yılında Almanya’da doğmuştur. Futbol kariyerine BG Schwerin alt yapısında başlamıştır. 2003-2004 yıllarında Tus Hordel takımında forma giymesinin ardından 2005 yılında Rot-Weiss Essen’e gitmiştir. A takım düzeyinde 2 yıl oynayıp dikkatleri üzerine çekmeyi başaran gurbetçi futbolcu 2007-2008 sezonunda Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray'a imza atmıştır. Orta sahanın ortasında, sağ kanatta ve nadiren de olsa sağ bekte top koşturabilen Barış oyunun her iki yönünü oynamasıyla dikkat çekmiştir.

Galatasaray takımında uzun süre değişmeyen isimler arasında yer alan Barış Özbek Almanya 21 yaş altı milli takımında tam 16 defa top koşturmuştur. Buranın ardından 2011-2012 yılları arasında Trabzonspor’a transfer olmuştur. Ancak daha takımının formasını giymeden Almanya’da yapmış olduğu antrenmanda sağ diz iç çapraz bağlarını kopartarak 6 ay sahalardan uzak kalmak zorunda kalmıştır. Sakatlığından dolayı Trabzonspor’da aradığı şansı bulamayan Özbek, Union Berlin’e giderek imza atmıştır.

2015 yılında ise Kayserispor’a imza atmış olsa da 1 yılın ardından tekrardan Almanya’ya giderek Duisburg’la sözleşme yapmıştır. En son 2019 yılında Karagümrük takımına imza atan Özbek, 2020 yılında kariyerine nokta koyarak mesleğini bırakmıştır. Futbolculuk kariyeri boyunca 353 maça çıkarak top koşturan futbolcunun toplamda 20 golü ve 28 asisti bulunuyor.



Son Güncelleme: 15.01.2021 15:33
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