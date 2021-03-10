Survivor Barış, Doğan ve Çağrı diskalifiye mi olacak? Kavgalar durmuyor!

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor’da kavgaların sonu gelmek bilmiyor. Barış ve Doğan yarışmadan önce kavga etti. Daha sonra Çağrı’nın sunucu Murat Ceylan ile kavga etmesi ile ortam daha fazla gerildi. Acun Ilıcalı bu kavgadan sonra Çağrı’ya yarışmadan giderse sevineceğini söyledi. Çağrı bu sözlerin ardından bir süre düşünmek istediğini dile getirdi. Survivor’dan üç kişinin diskalifiye edileceği izleyiciler tarafından konuşulmaya başlandı.

Barış,Doğan ve Çağrı diskalifiye mi edilecek?

Yaşanan gergin anlardan sonra ünlüler takımından 3 kişinin diskalifiye edileceği iddiası gündeme gelmeye başladı. Survivor’ın son bölümünde kavgalar bitmek bilmedi. Barış midesi ağrıması nedeni ile yarışmadan önce pilav yemek istedi fakat Doğan oyundan sonra yemeliyiz deyince karşılıklı bir tartışma yaşandı ve kavga ettiler. Bu olaydan sonra konu karakter meselesine dönüşünce sinirler daha da gerildi. Barış’ın ve Doğan’ın birbirleriyle fiziksel olarak ettikleri kavga sonrasında diskalifiye olacakları gündeme geldi.

Çağrı Atakan diskalifiye edilecek mi?

İletişim oyununda Çağrı, sunucu Murat Ceylan ile tartışmaya başladı. Çağrı kendi takım arkadaşı ile tartışırken Murat Ceylan araya girince, bir anda hedeflerin ortasında kaldı. Araya giren sunucunun üzerine koşan Çağrı, büyük tepki topladı. Bu olaydan sonra Acun Ilıcalı ‘ Arkadaşımıza yapılan saygısızlığı kaldırmamız mümkün değil. Şimdi yarışmayı bırakmak istiyorum dersen sevinirim’ dedi. Çağrı Atakan ise düşünmek istediğini söyleyerek süre istedi. Çağrı Atakan’ın diskalifiye edilip edilmeyeceği ise henüz belli değil.