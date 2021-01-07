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Survivor Ayşe Yüksel kimdir?

Survivor yarışmasına gönüllü olarak katılan Ayşe Yüksel'in kim olduğu merak edilmekte. Peki Ayşe Yüksel kimdir?

07 Ocak 2021 Perşembe 15:40
Survivor Ayşe Yüksel kimdir?
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Survivor yarışması 2021 kadrosunda, Ayşe Yüksel’de bulunmakta. 23 Mayısıs 2000’de doğan Ayşe , 21 yaşındadır. Lise eğitimini Düzce’de tamamlamıştır. Spor yöneticiliği 2.sınıf öğrencisi olan Ayşe Yüksel, ortaokulda masa tenisi ile uğraşmıştır. Bu alanda eğitim almıştır. 7. sınıfta iken haltere merak salmış ve bu spor dalı ile ilgilenmiştir. Bu yaş grubunda Türkiye’de 3. olmuştur. Fakat 1 yıl sonra bu spor dalını bırakmıştır.

 

6 yıl boyunca voleybol ile ilgilenen Ayşe, daha sonra tenis antrenörlüğüne başlamıştır. Şimdi ise tenis hocalığı yapmaktadır.

Ayşe Yüksel, gönüllüler takımının en küçük yarışmacısıdır.



Son Güncelleme: 07.01.2021 15:40
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorAyşe Yüksel
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