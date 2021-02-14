Survivor Ayşe sosyal medya paylaşımları büyük beğeni topladı!

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi olan Survivor 2021’de Gönüllüler takımında yarışan yarışmacı Ayşe Yüksel sosyal medya paylaşımları ile hayranlarında tam not aldı. Gerek güzelliği gerekse yarışmalarda ki hırsı ile kısa sürede hayran kitlesi kazanan Ayşe Yüksel’in sosyal medya paylaşımları beğeniliyor.

Survivor’da zorlu ada şartlarına kısa sürede uyum sağlayan ve özellikle parkur yarışlarında ki hırsı ile Survivor izleyenler tarafından beğenilen Ayşe Yüksel’in sosyal medya paylaşımları merak edilmeye devam ediyor.

Doğal halleri ile büyük beğeni toplayan Ayşe Yüksel tenisçi olması ile merak edilirken asıl hedefinin şampiyonluk olduğunu her fırsatta açıklıyor.