Survivor Ayşe sosyal medya paylaşımları büyük beğeni topladı!

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi olan Survivor 2021’de Gönüllüler takımında yarışan yarışmacı Ayşe Yüksel sosyal medya paylaşımları ile hayranlarında tam not aldı. Gerek güzelliği gerekse yarışmalarda ki hırsı ile kısa sürede hayran kitlesi kazanan Ayşe Yüksel’in sosyal medya paylaşımları beğeniliyor.
Doğal halleri ile büyük beğeni toplayan Ayşe Yüksel tenisçi olması ile merak edilirken asıl hedefinin şampiyonluk olduğunu her fırsatta açıklıyor.
Son Güncelleme: 14.02.2021 02:10