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Survivor Avantaj oyununu nedir, ne demek? Avantaj oyunu kazanınca ne oluyor?

17 Ocak Pazar günü Survivor'ın avantaj oyununu kimin kazandığını ve önceki gün dokunulmazlık ödülünü kimin kazandığını merak ediyorsanız Survivor ile alakalı tüm merak ettiklerinizi bu haberde bulabilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 22:07
Survivor Avantaj oyununu nedir, ne demek? Avantaj oyunu kazanınca ne oluyor?
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Tv8'in izleyiciyi ekrana kilitleyen yarışması Survivor tam gaz ilerliyor. Yarışma avantaj oyunu ile başlamıştı. Bu oyunu kazananlar önemli avantajlar kazanmış olacaklar. Peki 17 Ocak Pazar günü Survivor'ın avantaj ödüllü oyununu kim kazandı?

Avantaj oyunu kazananları yapılacak olan ödül oyunu gerçekleştiği zaman seçme ayrıcalığını kazanıyor.

Survivor 17 Ocak Pazar avantaj oyununu kazanan takım hangisi?

Avantaj oyununu kazanan takım Gönüllüler takımıdır.

Avantaj oyunu nedir?

Bu oyunu kazanmış olan takım ödül oyununda seçme ayrıcalığını da elde etmiş oluyor.

16 Ocak Cumartesi Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler takımıdır.

16 Ocak Cumartesi Dokunulmazlık oyunu ödülü nedir?

16 Ocaktaki Dokunulmazlık oyunu ödülü pilav yapılabilecek yağ ürünleri ve pirinçten oluşan bir erzaktır.

Eleme için aday kimdi?

Adı en fazla açılan isim İlayda aday oldu.

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 22:07
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SurvivorAvantajoyunuElemeDokunulmazlıködülüO
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