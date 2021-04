Survivor 2022’de yeniden All Star formatına dönülecek. En iyi yarışmacıların davet edildiği All Star formatı için her geçen eski yarışmacılardan birinin adı geçiyor. Son olarak Survivor 2018’de yarışan Anıl Berk Baki’nin All Starda olacağı iddia edildi.

Anıl Berk Baki kimdir?

1991 yılında dünyaya gelen Anıl Berk Baki 2018 yılında Survivor’da yarışmış ve performansıyla dikkat çekmişti. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü’nde eğitimini tamamlayan Baki, yelken sporuyla ilgilenmektedir. Milli sporcu olan Baki, şu anda Crossfit antrenörü olarak çalışmaktadır.

Anıl Berk Baki 2018 yılında yapılan Survivor yarışmasının en başarılı ve dikkat çeken isimlerinden biriydi.