Survivor All Star'a katılması için teklif götürülen 8 yarışmacı

Survivor 2021 finale giderken All Star için hazırlıklara başlandı. Survivor Panorama adlı programa konu olan Acun Ilıcalı All Star’a katılacak isimleri söyledi.

8 yarışmacının ismini söyledi

All Star’da olmasını istediği isimleri açıklayan Ilıcalı: "Son 3 yıldan bir All Star düşünüyoruz. Ağırlık son dönem olacak. Seyircimize sorduğumuz zamanki yüzde All Star'ı istiyor. Bizim şu anda hani banko isim olarak aklımıza gelen Anıl Berk, Sercan, Berkan bir de Ogeday. Kızlardan ise Evrim, Elif, Seda ve Sude. Bizim şu anda tabii teklif götüreceklerimiz bunlar. Biraz erken belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa girsin. All Star Ünlüler ve All Star Gönüllüler olacak." sözlerini ifade etti.

Mert Öcal All Star'da Olacak Mı?

Acun Ilıcalı,Survivor 2020'e damga vuran oyuncu Mert Öcal'ın All Star'da olup olmayacağını ise izleyicilere soracağını belirtti.