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Survivor All Star 2022 yarışmasında kimler olacak?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2021 tüm heyecanıyla devam ederken Acun Ilıcalı’dan 2022 yılında yayınlanacak olan Survivor All Star yarışması hakkında açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı Survivor All Star yarışmasında kimlerin yarışacağını açıkladı. Peki Survivor All Star 2022 yarışmasında kimler olacak? detaylar haberimizde yer almaktadır.

26 Nisan 2021 Pazartesi 00:51
Survivor All Star 2022 yarışmasında kimler olacak?
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TV 8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2021 tüm heyecanıyla devam ederken Acun Ilıcalı’dan 2022 yılında yayınlanacak olan Survivor All Star yarışması hakkında açıklamalarda bulundu. Survivor 2021 yarışmasının finaline yaklaşırken Survivor All Star yarışmasında geçtiğimiz sezonlarda öne çıkan en iyi yarışmacılar yer alacak. Survivor Panorama programına konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor All Star yarışmasında olması muhtemel isimleri açıkladı. Son 3 yıldan beri All Star yarışması yapmak istediklerini söyleyen Acun Ilıcalı yarışmacıları ağırlık olarak son dönemden seçileceğini açıkladı. Acun Ilıcalı Survivor All Star yarışmasında akıllarında olan yarışmacıları şu şekilde açıkladı: “Şu an için aklımızda banko isim erkeklerden Anıl Berk, Sercan, Berkan ve Ogeday kızlardan ise Evrim, Elif, Seda ve Sude var. Bu isimler şu an bizim teklif götüreceğimiz isimler.” All Star yarışmasının All Star Ünlüler ve All Star Gönüllüler olacağını açıklana Ilıcalı, Mert Öcal’ın All Star’da yer alıp almayacağı ile ilgili sorulara ise: “Soruyu seyircime sormam lazım” şeklinde cevap verdi. 




Son Güncelleme: 26.04.2021 00:51
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorAll StarAcun Ilıcalı
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