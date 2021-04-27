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Survivor All Star 2022 yarışmacıları belli oldu mu?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Tv8 kanallarında yayınlanan Survivor yarışması All Star ile merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi, Survivor All Star 2022 yarışmacıları belli oldu mu? sorusunu araştırıyor.

27 Nisan 2021 Salı 03:20
Survivor All Star 2022 yarışmacıları belli oldu mu?
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Tv8 ekranlarının reyting rekorlarını alt üst eden Survivor yarışması 2022 All Star karşılaşması ile merak edilmeye devam ediyor. Program hayranları yapılan açıklamalar sonrasında Survivor 2022 All Star karşılaşmasında yarışacak yarışmacılar merak edilmeye başlandı.

Acun Ilıcalı’nın Survivor Panaroma programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Survivor 2022 All Star’da görev alacak yarışmacılardan bahseden Ilıcalı araştırılmaya başlandı.

8 yarışmacı kesinleşti

Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamalarda ‘son 3 yılı kapsayan bir All Star düşünüyoruz. Ağırlıklı son dönemde ki yarışmacılar alınacak. Bizim tarafımızdan görüşme sağlanan ve anlaşma sağlanan isimler Anıl Berk, Sercan, Berkan bir de Ogeday. Kızlardan ise Evrim, Elif, Seda ve Sude olacak ve bunlar sadece belirlenen ilk isimler. Geri kalan isimleri erkenden belirlememiz gerekiyor ki onlarda All Star hazırlık kampına girsinler. All Star yarışması da Ünlüler ve Gönüllüler takımından oluşacak.’ İfadelerini kullandı.

Mert Öcal All Star’a karışacak mı?

Survivor 2020’nin beğenilen yarışmacılarından birisi olan Mert Öcal’ın All Star’a katılıp katılmayacağı merak edilirken Acun Ilıcalı tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

 




Son Güncelleme: 27.04.2021 03:20
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