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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? 2021 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu nereli ve kaç yaşında?

TV8 ekranlarında yer alan ‘Survivor 2021’ hız kesmeden yayın hayatına devam ediyor. Gönüllüler takımında yarışan Aleyna Kalaycıoğlu birçok kişi tarafından merak edilirken araştırmalar devam ediyor. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? İşte Aleyna Kalaycıoğlu hakkında merak edilenler…

03 Mart 2021 Çarşamba 15:22
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? 2021 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu nereli ve kaç yaşında?
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TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor milyonlarca kişi tarafından izlenmeye devam ediyor. Dünyanın en zor yarışmaları arasında yer alan Survivor, ünlüler ve gönüllüler takımı olarak oynanıyor. İki takımın verdiği hayat mücadelesi televizyon ekranında yansıtılırken gönüllüler takımında mücadele eden Aleyna Kalaycıoğlu birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Yarışma esnasında verdiği mücadele ve başarısı ile adından söz ettiren yarışmacı izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. İşte Aleyna Kalaycıoğlu hakkında merak edilenler…

Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?

1998 Bursa doğumlu Aleyna Kalaycıoğlu, Yalova’da büyüdü. 10 yaşındayken annesi ve babasının ayrılmasından sonra annesi ve kardeşleri ile İstanbul’a taşınan Kalaycıoğlu, lise eğitimini tamamladıktan sonra profesyonel dil eğimi alarak sınavlara hazırlandı.Eğitim hayatı boyunca başarılı olan Kalaycıoğlu, Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazanarak ABD’ye giden Kalaycıoğlu 10 senedir voleybol ile ilgileniyor. Son üç senedir beach voleybol oynayan oyuncu, çeşitli okul takımlarında yer aldı. İlk defa bu sene Survivor yarışmasına başvuran ve kabul edilen Kalaycıoğlu, gönüllüler takımında yarışıyor.



Son Güncelleme: 03.03.2021 15:22
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorAleyna KalaycıoğluGönüllüler
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