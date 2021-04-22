Survivor acil durum konseyinde kim diskalifiye oldu? 22 Nisan Survivor 75. fragmanı

TV8 ekranlarının başarılı yarışması 2021 Survivor Ünlüler Gönüllüler yayın hayatına devam ederken finale yaklaşmasının ardından heyecan dolu dakikalar yaşanmaya devam ediyor. 22 Nisan Perşembe akşamı acil durum konseyi olacağını söyleyen Acun Ilıcalı, 75.bölüm ile ekranlara gelecek. Survivor sevenler bu akşamı sabırsızlıkla beklerken Acun Ilıcalı’nın neden böyle bir karar aldığı merak ediliyor.

Survivor ‘da kim diskalifiye olacak?

Televizyon ekranlarında en çok izlenen yarışmalar arasında yer alan Survivor birinciliğini kimseye kaptırmıyorken yarışmada heyecan yaşanmaya devam ediyor. Salı günü gerçekleşen eleme sonucunda adaya veda eden gönüllüler takımında yarışan Reşat oldu. Perşembe akşamları genellikle eğlenceli oyunlar ile geçerken Acun Ilıcalı perşembe günü 75. yeni bölümde acil durum konseyi gerçekleşeceği ve adaya bir yarışmacının veda edeceğini açıkladı.





Acun Ilıcalı sözlerine ''Bugün itibariyle bir yarışmacımız Survivor'dan ayrılmak zorunda.'' ifadelerine yer verirken iki takımda gözyaşları içerisinde dinledi. Bu süreçte yarışmayı sıkı takip eden izleyiciler ise tahminlerde bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda parkurdaki engele çarpan Merve Aydın yarışmacısı olduğunu düşündü. Bununda parçalı kırık olan Merve, bir süredir hastanede tedavi görmesinin ardından akıllara gelen ilk isim Merve Aydın oldu.





Survivor izleyicileri diğer bir ihtimal vererek diskalifiye olacak yarışmacının ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan’ın olduğunu söyledi. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle benchte oturan Çağrı Atakan’ın iyileşme durumu olmadığı ortaya çıkması ihtimalleri var.





22 Nisan 2021 Perşembe akşamı TV8 ekranlarında 2021 Survivor Ünlüler Gönüllüler yeni bölümü ile 20.00'da ekranlara gelecek.

22 Nisan Survivor 75. Fragmanı izlemek için buraya göz atabilirsiniz.