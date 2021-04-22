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Survivor acil durum konseyi İsmail Balaban mı, Merve Aydın mı diskalifiye olacak?

Ekranların en çok seyredilen yarışmalarından olan Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Survivor'da acil durum konseyi toplandı ve yarışmadan bir yarışmacı ayrıldı. Peki Survivor'dan kim ayrıldı işte detaylar.

22 Nisan 2021 Perşembe 21:07
Survivor acil durum konseyi İsmail Balaban mı, Merve Aydın mı diskalifiye olacak?
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TV8 ekranlarının en çok sevilen ve seyredilen yarışmalarından olan Survivor'da artık sezon sonuna yaklaşılıyor. Yarışmalar hız kesmeden devam ederken yarışmacılar da şampiyon olmak için performanslarını artırmış durumda. 

Yarışma devam ederken izleyicileri şoke eden bir gelişme yaşandı. Acil durum konseyi Acun Ilıcalı tarafından toplandı. Konseyde bir yarışmacının zorunlu nedenlerle yarışmadan ayrılması bekleniyor. 

Konseyde konuşan programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı yarışmadan yarışma esnasında bunu kırılan Merve Aydın'ın zorunlu nedenlerle yarışmadan ayrıldığını açıkladı. 

İsmail Balaban hafta içerisinde gündeme gelmiş ve yarışmadan diskalifiye edileceği iddia edilmişti. 




Son Güncelleme: 22.04.2021 21:07
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorIsmail BalabanMerve Aydın
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