Survivor 75 bölüm fragmanı 22 Nisan Acil durum konseyi

Survivor yarışmacılarından biri adaya veda ediyor! Perşembe akşamı yayınlanacak olan bölümde acil durum konseyi toplandı. Acun Ilıcalı, adaya veda edecek ismi açıkladı.

Adadan ayrılan isim

Yarışmanın yayınlanan 75.bölüm fragmanında acil durum konseyi toplanıyor. Konseyin toplanma amacı bir yarışmacının adaya veda etmesi oldu. Veda eden ismin açıklanması herkesi hüzne boğdu.

Ilıcalı, "Bugün itibariyle bir yarışmacımız Survivor'dan ayrılmak zorunda" sözlerine yer verirken, ayrılan ismin Merve Aydın olduğunu açıkladı.

Parkurda bunu kırıldı

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümde Aydın, oyun parkurunda engele çarparak kanlar içinde kaldı. Yarışmacının bunu kırıldı. Doktor Metin Kuş’un müdahale etmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.