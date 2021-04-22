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Survivor 75 bölüm fragmanı 22 Nisan Acil durum konseyi

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor heyecanla devam ediyor. Yarışmanın yeni bölüm fragmanında şaşırtan durum! Hangi yarışmacı diskalifiye edildi? Acil durum konseyi neden toplandı? Haberimizde sevilen yarışmanın yeni bölüm fragmanına yer verilmiştir.

22 Nisan 2021 Perşembe 02:05
Survivor 75 bölüm fragmanı 22 Nisan Acil durum konseyi
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Survivor yarışmacılarından biri adaya veda ediyor! Perşembe akşamı yayınlanacak olan bölümde acil durum konseyi toplandı. Acun Ilıcalı, adaya veda edecek ismi açıkladı.

Yarışmanın yayınlanan 75.bölüm fragmanında acil durum konseyi toplanıyor. Konseyin toplanma amacı bir yarışmacının adaya veda etmesi oldu. Veda eden ismin açıklanması herkesi hüzne boğdu.

Adadan ayrılan isim

Ilıcalı, "Bugün itibariyle bir yarışmacımız Survivor'dan ayrılmak zorunda" sözlerine yer verirken, ayrılan ismin Merve Aydın olduğunu açıkladı.

Parkurda bunu kırıldı

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümde Aydın, oyun parkurunda engele çarparak kanlar içinde kaldı. Yarışmacının bunu kırıldı. Doktor Metin Kuş’un müdahale etmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.




Son Güncelleme: 22.04.2021 02:05
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Anahtar Kelimeler:
Tv8Survivor
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