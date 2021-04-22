Survivor 75 bölüm fragmanı 22 Nisan Acil durum konseyi

Survivor yarışmacılarından biri adaya veda ediyor! Perşembe akşamı yayınlanacak olan bölümde acil durum konseyi toplandı. Acun Ilıcalı, adaya veda edecek ismi açıkladı.
Adadan ayrılan isim
Ilıcalı, "Bugün itibariyle bir yarışmacımız Survivor'dan ayrılmak zorunda" sözlerine yer verirken, ayrılan ismin Merve Aydın olduğunu açıkladı.
Parkurda bunu kırıldı
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümde Aydın, oyun parkurunda engele çarparak kanlar içinde kaldı. Yarışmacının bunu kırıldı. Doktor Metin Kuş’un müdahale etmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Güncelleme: 22.04.2021 02:05