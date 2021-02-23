Survivor 7. Hafta Exxen.com Halk SMS oy sıralaması 23 Şubat 2021 - Acunn Survivor 2021 7.hafta SMS Oy Sıralaması haftanın birincisi ve elenen yarışmacısı

TV8’de yayınlanan ve büyük ilgiyle takip edilen Survivor programı, tüm hızıyla devam ediyor. Çekişmeli yarışmalara sahne olan programda, heyecan her geçen gün artıyor. Eleme günlerinde ise bu heyecan iki katına çıkıyor. Acun Ilıcalı’nın yeni dijital platformu Exxen.com’da yayınlanan halk SMS oy sıralaması, 7. hafta için de Exxen.com üyelerine sunuldu. Programı takip eden izleyiciler ise, bu sıralamayı merak etmeye, araştırmaya başladı. Haftanın birincisi ve elenen isminin açıklandığı sıralama, Exxen.com’da yayınlandı. Sıralama açıklanır açıklanmaz içeriğimizde olacak.

6. hafta (16 Şubat) ünlüler SMS sıralaması

1- Batuhan

2- İsmail

3- İlayda

4- Doğan

5- Çağrı

6- Barış

7- Sergen

8- Öykü

9- Merve

10- Melis

11- Hayrettin

12- Gonca

Bu sonuçlarla adaya veda eden isim Hayrettin oldu. Sıralamada 11. olan Hayrettin, son sırada yer alan Gonca’nın dokunulmazlığı olduğu için, yarışmaya veda eden isim oldu. Haftanın birincisi ise en çok oyu alan Batuhan oldu.