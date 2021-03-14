Survivor 47. bölüm izle - 14 Mart Pazar son bölüm TV8 Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 14 Mart Pazar akşamı yarışmanın 47.bölümü ekranlara gelecek.

Ekranların reyting rekorları kıran yarışmasının yayınlanan son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı arasında gerilim giderek artmıştı. İki takım arasındaki gerilimin yeni bölümde ne seviyeye geleceği merak ediliyor.

Survivor 46.bölümde ne oldu?

Survivor 2021’in 13 Mart Cumartesi günü yayınlanan 36.bölümünde ilk eleme adayı belirlendi. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu bölümde market ödülü ve ardından dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Her iki ödülü de ünlüler takımı kazandı.

Gönüllüler takımında gergin anlar

Gönüllüler takımı ise gecenin sonunda gerçekleşen ada konseyinde Aleyna Çalışkan’ın ismini yazdı ve böylece ilk eleme adayı belirlenmiş oldu. Bu bölümde sağlık sorunları nedeniyle yarışmacılardan Barış’ta adadan ayrıldı. Barış’ın arkadaşlarıyla vedalaşma anları da dikkat çekti.

Dün yayınlanan 36.bölümdeki konseyde Acun Ilıcalı gönüllüler takımındaki kadın yarışmacılara “3 Y” konusunda soruları yöneltti. Soruya Aleyna yanıt verdi. Aleyna Çalışkan söz konusu ifadenin Hanzade için belirtildiği ve Hanzade’yi “yüzsüz, yalancı ve yalaka” olarak gördüğü söyledi ve Hanzade’nin de kendilerine küstah ve bencil dediğini ifade etti.

Bu sözlerin ardından Hanzade, küstah ve bencil olayına haklı olduğunu ancak yüzsüz ve yalancı söylemlerinin ardından “artık benimde onunla problemim var” diyerek tepki gösterdi.

36.bölümün ardından gözler bu akşam yayınlanacak 37.bölüme çevrildi. Survivor 2021 37.bölüm fragmanı yayınlandı;

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