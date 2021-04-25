24 Nisan Cumartesi ekranlara gelen yarışmada dokunulmazlık oyununu kazanan takım ünlüler oldu. Peki, Survivor 24 Nisan eleme adayı kim oldu?

Market ödülünü hangi takım kazandı?

Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

24 Nisan Cumartesi günü oynanan market oyununun kazananı ünlüler takımı oldu.

Ünlüler takımı 10 - 8 skor ile birinci dokunulmazlığın sahibi oldular.

Eleme adayı kim oldu?

Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı bu hafta yeniden eleme adayı çıkardı. Takımdan iki kişinin isimleri aday olarak çıkartıldı. Dora 3, Aleyna Çalışkan ise 4 oy aldı. Bu yüzden ilk eleme adayı olan isim Aleyna Çalışkan oldu.