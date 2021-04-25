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Survivor 24 Nisan eleme adayı kim oldu?

24 Nisan Cumartesi akşamı ekranlara gelen Survivor’da takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununu oynadılar. Dokunulmazlık oyununun kazananı ise ünlüler takımı oldu. Peki, Survivor 24 Nisan eleme adayı kim oldu?

25 Nisan 2021 Pazar 13:43
Survivor 24 Nisan eleme adayı kim oldu?
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24 Nisan Cumartesi ekranlara gelen yarışmada dokunulmazlık oyununu kazanan takım ünlüler oldu. Peki, Survivor 24 Nisan eleme adayı kim oldu?

Market ödülünü hangi takım kazandı?

24 Nisan Cumartesi günü oynanan market oyununun kazananı ünlüler takımı oldu.

Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Ünlüler takımı 10 - 8 skor ile birinci dokunulmazlığın sahibi oldular.

Eleme adayı kim oldu?

Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı bu hafta yeniden eleme adayı çıkardı. Takımdan iki kişinin isimleri aday olarak çıkartıldı. Dora 3, Aleyna Çalışkan ise 4 oy aldı. Bu yüzden ilk eleme adayı olan isim Aleyna Çalışkan oldu.




Son Güncelleme: 25.04.2021 13:43
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Anahtar Kelimeler:
Survivor24NişanElemeAdayı
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