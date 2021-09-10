İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Selin Ciğerci'ye eski dostu Kerimcan Durmaz'dan şok iddia!
Son Dakika
Selin Ciğerci'ye eski dostu Kerimcan...
İstanbul'da 'tsunamiden kaçış' tabelaları caddelere konulmaya başladı!
Son Dakika
İstanbul'da 'tsunamiden kaçış' tabelaları caddelere...
Müteahhitlerin boykotu devam ediyor! İnşaatlar durdu!
Son Dakika
Müteahhitlerin boykotu devam ediyor! İnşaatlar...
Zincir marketlere yeni düzenleme! Zincir marketlerde bu ürünlerin satışı yasaklanıyor!
Son Dakika
Zincir marketlere yeni düzenleme! Zincir...

Survivor 2022 All Star'a katılacak yarışmacılar

Survivor 2022 All Star’da yarışacak isimler yavaş yavaş belli oluyor. Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alacak son isimde önceki senelerde yarışmada izlediğimiz Barış Murat Yağcı oldu.

10 Eylül 2021 Cuma 16:21
Survivor 2022 All Star'a katılacak yarışmacılar
Takip Et:

2022 yılının Şubat ayında yayınlanacak olan Survivor All Star 2022’de eskiden yarışmada izlediğimiz kişiler tekrardan yarışacak. Acun Ilıcalı All Star için rekor kıracak bir yarışma planladığı için hiçbir masraftan kaçınmıyor ve yarışmacıların katılmak için istedikleri ücretleri geri çevirmeden onları ikna etmeye çalışıyor.

Barış Murat Yağcı Survivor 2022 All Star’da

21 Ocak 1991 İzmir doğumlu olan Barış Murat Yağcı 30 yaşında. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Yağcı, Efes Pilsen’de profesyonel basket oynamış ayrıca Best Model of Turkey’de Best Fotomodel seçilmiştir. Kocamın Ailesi, Kiralık Aşk ile Şevkat Yerimdar gibi projelerde oynayan Yağcı’nın asıl adını duyurması 2020 sezonu Survivor yarışmasında aldığı ikincilik ile olmuştur.

Survivor 2020’de birlikte yarıştığı Nisa Bölükbaşı’ya aşk yaşayan oyuncu, ilişkisini bu sene sonlandırdı. 1.92 boyunda ve 88 kilo olan Yağcı, All Star için şimdiden hazırlanmaya başladı.


Son Güncelleme: 10.09.2021 16:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Barış Murat Yağcı Survivor All Starda Olacak MıSurvivor All Star Kadrosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönül Dağı 2. sezon ne zaman başlıyor? Gönül Dağı yeni sezon tarihi
Gönül Dağı 2. sezon ne zaman başlıyor? Gönül Dağı yeni sezon tarihi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin adı değişti! İlk tanıtım izleyici karşısına çıktı
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin adı değişti! İlk tanıtım izleyici karşısına çıktı
Gönül Dağı ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı
Gönül Dağı ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı
Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi yayın tarihi!
Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi yayın tarihi!
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni adı ne oldu?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni adı ne oldu?
La Casa De Papel 6. sezon olacak mı?
La Casa De Papel 6. sezon olacak mı?

Popüler Haberler

Survivor 2022 All Star'a katılacak yarışmacılar
11 Eylül 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 11 Eylül Cumartesi at yarışı programı
TJK 10 Eylül 2021 Cuma at yarışı sonuçları
VGM burs başvuruları ne zaman alınacak? 2021 VGM burs başvuru tarihleri
10 Eylül 2021 Cuma evde bakım maaşı yattı mı, hesabıma ne zaman para aktarılacak? Eylül 2021 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Nöbetçi Noter 11 Eylül 2021 Cumartesi açık noterler listesi - 11 Eylül 2021 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
2021 yılında final yapacak ve yayın hayatına devam edecek diziler hangileri?
Miss Turkey 2021 ikincisi Cemrenaz Turhan kimdir, mesleği ne ve kaç yaşında?
Rüyada misafirliğe gitmenin anlamı nedir?
Rüyada lokum yemek ne anlama geliyor? Rüyada lokum görmek iyi midir?
Süt parası alma şartları nelerdir? 2021 Süt parası aylık ne kadardır?
30.000 tl ye hangi ikinci el arabalar var? 2021
2021 Kurban Bayramında hangi diziler yayınlanmayacak?
Netflix Emekli Ajan filmi oyuncuları ve konusu
Masumlar Apartmanı izlendi mi? Dizi tutar mı? Masumlar Apartmanı dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
2021 yılı dönüm başı tarla parası ne kadar? Devlet tarla parası desteği nedir, tarla parası nasıl alınır?
Endişelendiren uyarı! Dünya aylarca internetsiz kalabilir!
Eczaneler sabah saat kaçta açılıyor? Nöbetçi eczaneler kaça kadar çalışıyor? 2021 Güncel eczane açılış ve kapanış saatleri
Laleli Taş Han kime satıldı, otel mi olacak?
FAST para transfer sistemi nedir? FAST transfer limitleri ne kadar?
Gönül Dağı ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.