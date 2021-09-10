Survivor 2022 All Star'a katılacak yarışmacılar

2022 yılının Şubat ayında yayınlanacak olan Survivor All Star 2022’de eskiden yarışmada izlediğimiz kişiler tekrardan yarışacak. Acun Ilıcalı All Star için rekor kıracak bir yarışma planladığı için hiçbir masraftan kaçınmıyor ve yarışmacıların katılmak için istedikleri ücretleri geri çevirmeden onları ikna etmeye çalışıyor.
Barış Murat Yağcı Survivor 2022 All Star’da
Survivor 2020’de birlikte yarıştığı Nisa Bölükbaşı’ya aşk yaşayan oyuncu, ilişkisini bu sene sonlandırdı. 1.92 boyunda ve 88 kilo olan Yağcı, All Star için şimdiden hazırlanmaya başladı.
Son Güncelleme: 10.09.2021 16:21