Survivor 2022 All Star'a katılacak yarışmacılar

2022 yılının Şubat ayında yayınlanacak olan Survivor All Star 2022’de eskiden yarışmada izlediğimiz kişiler tekrardan yarışacak. Acun Ilıcalı All Star için rekor kıracak bir yarışma planladığı için hiçbir masraftan kaçınmıyor ve yarışmacıların katılmak için istedikleri ücretleri geri çevirmeden onları ikna etmeye çalışıyor.

Barış Murat Yağcı Survivor 2022 All Star’da

21 Ocak 1991 İzmir doğumlu olan Barış Murat Yağcı 30 yaşında. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Yağcı, Efes Pilsen’de profesyonel basket oynamış ayrıca Best Model of Turkey’de Best Fotomodel seçilmiştir. Kocamın Ailesi, Kiralık Aşk ile Şevkat Yerimdar gibi projelerde oynayan Yağcı’nın asıl adını duyurması 2020 sezonu Survivor yarışmasında aldığı ikincilik ile olmuştur.

Survivor 2020’de birlikte yarıştığı Nisa Bölükbaşı’ya aşk yaşayan oyuncu, ilişkisini bu sene sonlandırdı. 1.92 boyunda ve 88 kilo olan Yağcı, All Star için şimdiden hazırlanmaya başladı.