Survivor 2022 All Star yarışmacısı Sude Burcu kimdir, kaç yaşında? Survivor Sude Burcu hakkında bilgiler

Survivor 2021’de performansı ile adından söz ederek 2022 All Star’da yer alacağı kesinleşen Sude Burcu merak ediliyor. 2019 yılında Survivor'da görev alan Sude Burcu pek çok kişi tarafından hayatı ve başarıları merak ediliyor. Başarılı bir sporcu olan Sude Burcu ile ilgili araştırılanlar arasında kim olduğu ve başarıları bulunuyor.

Sude Burcu kimdir?

11 Mayısıs 1996 yılında İzmir’de dünyaya gelen Sude Burcu’nun ailesi sporcudur. Babası futbol antrenörüyken annesi pilates hocasıdır. Aynı zamanda 2 kardeşi de kendisi gibi tekvandocudur.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi olan Sude Burcu İzmir Büyükşehir Belediyesi kadrosunda spor hayatına devam etmektedir. Sude Burcu geçmiş dönemlerde 2 Avrupa 3.’lüğü, 1 Balkan şampiyonluğu ve 7 Türkiye şampiyonluğu vardır.