Survivor 2021'in yeni yarışmacıları Gonca, Aleyna ve Doğan kimdir?

Survivor 2021 yarışmasına 3 yeni yarışmacı katıldı. Acun Ilıcalı Survivor, ödül oyununun öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımına yeni yedek oyuncuların katılacağını açıkladı. Survivor'ın yeni oyuncuları Gonca, Aleyna ve Doğan ödül oyunda ilk defa boy gösterdiler. İşte merak edilen Survivor 2021 sezonunda yedeklerden gelen yeni oyuncular.

Survivor 2021 sezonunun 1 Şubat Pazartesi günü yayınlanan son bölümünde ödül oyununun heyecanını yaşadık. Ödül oyunundan önce Acun Ilıcalı, yedeklerden Survivor'a yeni oyuncuları çağırdı ve yeni oyuncular Survivor'da ilk oyunlarını oynadılar. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımına Gonca Kakar, Aleyna Çalışkan ve Doğan Keser katıldı.

Ünlüler takımına katılan yeni oyuncu Sergen ve Doğan, Gönüllüler takımına ise Bahar katıldı.

Gonca Kakar

Survivor 2021 yarışmasında izleyiciler ünlüler ekibinin yeni yarışmacısı Günka Kakar'ın kim olduğunu merak etmeye başladı. Gonca Kakar, 1 Temmuz 1989 tarihinde dünyaya geldi. Mersin Üniversitesi'nde okuyan Gonca Kakar BESYO bölümünden mezun olmuştur. Spor hocası ve Pilates hocası Gonca Kakar'ın güçlü fiziğini yaptığı egzersizlere borçludur.

Aleyna Çalışkan

Gonca Kakar 1,77 boyunda ve 64 kilo ağırlığında olup, hobilerinin arasında tüplü dalış, spor, kitap okumak, yeni müzik ve mekanlar keşfetmek yer almaktadır.

Aleyna Çalışkan kimdir sorusunun cevabı Survivor 2021 seyircisi tarafından merak edilen ve araştırılan isimlerinden biri olmaya başladı. Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. Aleyna, 1.67 kg boyunda ve 53 kg ağırlığında bir üniversite öğrencisi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgilenmektedir. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarıyla da ilgilenen Aleyna Çalışkan'ın pürüzsüz fiziği pek çok kişinin dikkatini çekiyor. Türkiye'de vücut geliştirme ve fitness şampiyonu Aleyna’nın hobileri dans yer alıyor. Zumba ve Tango ile de ilgilenen Aleyna Çalışkan aynı zamanda Pilates eğitmeni olarak da görev yapmaktadır.

Doğan Keser

Doğan Keser, 21 Mayısıs 1992'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Zeytinbunu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, A Takımında profesyonel olarak oynamıştır. Ancak bu takımda sadece futbol oynadığını ve başka bir takımda oynamanın kısmet olmadığını belirtti.

Doğan Keser, askerden döndükten sonra da çeşitli serbest meslek sahibi oldu. Daha sonra kardeşi ile İstanbul Bakırköy'de erkek giyim mağazası açtı.

Survivor seyircisi, yarışmacıların medeni durumları hakkında da bilgi almak istiyor. Doğan Keser'in evli olup olmadığı sorusu intenette araştırılıyor. 2021 ünlüler takımına katılan Survivor Doğan Keser evli ve bir kız çocuğu babasıdır.