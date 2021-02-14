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Survivor 2021'e yedeklerden katılan Yiğit Oruçoğlu kim?

Survivor 2021 yarışmasına yedeklerden katılan son isim Yiğit Oruçoğlu oldu. Yiğit Oruçoğlu’nun kim olduğuna dair detaylar haberimizin devamında.

14 Şubat 2021 Pazar 23:41
Survivor 2021'e yedeklerden katılan Yiğit Oruçoğlu kim?
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Yiğit Oruçoğlu, henüz 20 yaşlarındadır. Yüzmeyi fazla seven Oruçoğlu, su parkurlarında oldukça iddialı ve çok iyi yüzüyor. Bir süre İtalya’da eğitim gören yarışmacının İngilizcesi de oldukça iyi.

Survivor 2021’e 11 Şubat 2021’de katılacak son yarışmacı Yiğit Oruçoğlu, Scotts ile ilgilenmektedir. Oruçoğlu, yakışıklılığı ve yetenekleri ile Survivor izleyenlerin gönlünde taht kuracak gibi duruyor. Yarışmaya kabul edildiğini öğrenmesinden bu yana aktif şekilde antrenman yaparak kendini güçlendiren Oruçoğlu, diğer yarışmacılara göre geç gelse de adaya alışmakta sorun yaşamayacak bir yarışmacı gibi duruyor.

Oruçoğlunun instagram hesabı: @yigitorucoglu  



Son Güncelleme: 14.02.2021 23:41
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorYedekYiğit Oruçoğlu
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