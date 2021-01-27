Survivor 2021'e veda eden isim belli oldu

Survivor 2021’in Salı akşamı yayınlanan bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. İki takımın iletişim ödülü için kıyasıya mücadele ettiği oyunun galibi ünlüler takımı oldu. Survivor’ın ikinci haftasında oynanan dokunulmazlık oyununda iki takım da birer kez galibiyet elde etmişti. Ada konseyinde iki yarışmacının ismi yazılarak eleme potasına gönderildi ve SMS birincileri diğer eleme adaylarını belirledi.

Poyraz ve İsmail haftanın birincileri oldu

Survivor’da bu hafta oynanan dokunulmazlık oyununda iki takımda birer kez kazanarak eşitliği sağladı. İlk olarak dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı, Aleyna’nın adını; daha sonra dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı ise İlayda’nın adını eleme adayı olarak yazmıştı.

Bahar yarışmaya veda etti

Salı günü yaşanan eleme konseyinde ünlüler takımından İsmail Balaban ve gönüllüler takımından Poyraz SMS birincisi olarak birer eleme adayı söyleme hakkı elde etti. İsmail Balaban takım arkadaşı’ın adını verirken, Poyraz ise bir türlü anlaşamadığı Duygu’nun ismini verdi.

Eleme adayları İlayda, Aleyna, Bahar ve Duygu arasından SMS sıralamasında en düşük oyu alan Bahar, yarışmaya veda etti. Yarışmaya yedeklerden dahil olan Bahar, elendiğini öğrendiğinde ‘’Şoke oldum. Buraya gelirken hiç düşünmediğim bir şeydi’’ diyerek isminin verilmesine ve sonrasında elenmesine karşı şaşkınlığını gizleyemedi.