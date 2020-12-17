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Survivor 2021'e bir isim daha dahil oldu!

Cemal Hüner’in Survivor 2021’de yer alacağı haberinden sonra bir diğer ismin ise Batuhan Karacakaya olacağı söylenmişti. Söz konusu oyuncudan iddiaları sonlandıran bir paylaşım yapıldı.

17 Aralık 2020 Perşembe 20:20
Survivor 2021'e bir isim daha dahil oldu!
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Cemal Hüner’in Survivor 2021’de yer alacağı haberinden sonra bir diğer ismin ise Batuhan Karacakaya olacağı söylenmişti. Söz konusu oyuncudan iddiaları sonlandıran bir paylaşım yapıldı.

Acun Ilıcalı, Survivor 2021 için oyuncu Cemal Hünel’in yer alacağını açıklamıştı. Kadroda yer alacak bir diğer ismin ise Batuhan Karacakaya olacağı söylenmişti. Aşkı Memnu, Diriliş Ertuğrul dizileriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu sosyal medya hesabından bomba bir paylaşım yaptı.

Karacakaya, Survivor 2021 kadrosunda yer alan bir diğer oyuncu Cemal Ünal ile çalışmalara başladığını sosyal medya hesabından bir fotoğrafla duyurdu.

23 yaşındaki oyuncu Karacakaya’ya, geçen sezon yarışmacısı Yasin Obuz’da destek veriyor.



Son Güncelleme: 17.12.2020 20:20
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Anahtar Kelimeler:
Batuhan KaracakayaSurvivor 2021
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