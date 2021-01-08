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Survivor 2021'den ilk fragman geldi! Yarışma iki sakatlıkla başladı

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'nin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın sakatlanması herkesi korkuttu.

08 Ocak 2021 Cuma 23:42
Survivor 2021'den ilk fragman geldi! Yarışma iki sakatlıkla başladı
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Her yıl izleyicileri ekran başına kilitleyen Survivor’da yeni sezon Cumartesi akşamı başlıyor. Survivor 2021’nin birinci bölümünden ilk fragman yayınlandı. Ünlüler kadrosunda Cemal Hünal, Batuhan Karacakaya ve Öykü Çelik gibi isimlerin yer aldığı yarışmanın ilk bölümüne yarışmacıların sakatlıkları damga vurdu.

Survivor 2021 başlıyor!

Tv8 ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor 2021’in ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Ilıcalı’nın ‘Survivor 2021’e hoş geldiniz arkadaşlar’ anonsuyla başlayan yarışmada, yarışmacılar arasındaki rekabet dikkatleri çekti.

İlk bölümde ünlüler takımında yer alan Cemal Hünal’ın ve gönüllüler takımından Sancakay’ın sakatlığı ise herkesi şaşırttı.

Acun Ilıcalı 2021 kadrosundan ilk fotoğrafı yayınladı!

Acun Ilıcalı, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ünlüler ve gönüllüler takımındaki yarışmacılardan ilk kareyi yayınladı.



Son Güncelleme: 08.01.2021 23:42
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Anahtar Kelimeler:
Survivor 2021Cemal HünalGönüllülerünlülerAcun IlıcalıTv8
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