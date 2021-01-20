Survivor 2021'de talihsiz kaza! Belinden sakatlanan Duygu, hastaneye kaldırıldı

TV8’in fenomen yarışma programı Survivor’ın Salı akşamı yayınlanan bölümünde, herkesi korkutan bir olay yaşandı. Pazartesi günü Survivor 2021’in kadrosuna yedeklerden katılan Duygu, oyun sırasında talihsiz bir şekilde sakatlandı.

‘’Belimi hissetmiyorum’’

Sembol oyununun ilk anlarında parkurdan atlarken belinin üzerine düşen Duygu, acı içinde yere yığıldı. Belini hissetmediğini söyleyerek feryat eden Duygu’ya, ilk müdahale doktor Metin Kuş tarafından yapıldı. Yarışmacı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Duygu yarışmadan ayrılacak mı?

Survivor 2021’in kadrosuna yedeklerden dahil olan Duygu, daha önceki yıllarda Survivor’a başvurmuş ancak geçirdiği kaza nedeniyle yarışmaya katılamadığını dile getirmişti. Ada da talihsiz bir kaza geçiren Duygu’nun yarışmaya devam edip edemeyeceği henüz belirsizliğini koruyor. Yapılan tedavinin ardından Acun Ilıcalı, yarışmacının akıbeti hakkında bilgi verecek.