Survivor 2021'de Hikmet, Turabi ve Uğur olacak mı?

Her sene TV 8 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından en çok ilgi gösterilen yarışmalardan biri olan Survivor 2021 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Acun Ilıcalı tarafından ortaya konan Survivor’un 2021 senesinde yayınlanacak olan bölümlerinde kimlerin yarışacağı merak edilenler arasında yer alıyor.

Posta’da Gizem Yetil tarafından yapılan haberlere göre Survivor 2021 Ocak ayının ya 16’sında ya da 23’ünde başlayacağına dair dedikodular bulunuyor. Diğer yandan bu sene Survivor yarışmasında eski şampiyon Turabi Çamkıran’ın yer alacağına yönelik iddiaların şimdilik doğru olmadığını ancak ilerleyen dönemde bir teklif götürülebileceğini aktardı.

Geçtiğimiz sene yarışan yarışmacılardan olan’un da Survivor 2021’de yarışabilecek isimler arasında olduğunu bildirdi. İki kere ameliyat olan Hikmet Tuğsuz’un tedavisinde sona gelindiği biliniyor. Kendisine onu kesinlikle götürüleceğinin söylenmemesine karşın antrenmanlarına devam etmesinin söylendiği ifade edildi.

Elde edilen bilgilere göre kendisine kimseyi rakip olarak görmeyen Hikmet’in asıl hedefi ABD’deki The Challange yarışmasıymış. Ancak bu sene yayınlanacak Survivor 2021’de Hikmet Tuğsuz’un da yer alacağı neredeyse kesin. Tuğsuz kendisine bu konuda sorulan soruya ,”Eğer bana bu şansı verirlerse, virgülü koyduk noktayı da koymaya gideriz” diyerek yanıt verdi.

Survivor 2020’de yarışan ancak henüz ilk haftada sakatlanarak yarışmadan ayrılan Uğur Pektaş’ın da 2021 senesinde yarışmaya katılacağı ifade ediliyordu. Ancak söylenenlere göre bir fan sayfasının kendisine sorduğu soruya, “şu an için öyle bir durum yok” diyerek yanıt verdiği aktarılıyor.