Survivor 2021'de eleme adayı kim oldu? Gönüllüler takımında kim aday gösterildi?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor’da eleme adaylarının kim olduğu merak ediliyor. Ada konseyinin toplanacağı yeni bölümlerde açıklama yapılacağı belirtilirken elenen adayın kim olacağı ve adaya kimin veda edeceği de merak edilenler arasında yerini aldı.

Survivor eleme adayı kim oldu?

’de ünlüler takımının performansı günden güne artmaya devam ederkentakımında işler istediği gibi gitmiyor. Son olarak geçtiğimiz haftalarda dizinden sakatlanarak yarışmadan ayrılan Çağrı’ya ek olarak Merve Aydın’da burun sakatlığı ile takımına destek olamıyor.

Gönüllüler takımında yapılan oylamalar ile Aleyna Çalışkan eleme adayı olurken takımın Aleyna’yı performansı nedeniyle eleştirmesi dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta Reşat’ın adaya merak ettiği bilinirken yeni elenecek isim merak ediliyor.

Ünlüler takımında ise Sergen ve İsmail arasında ki tartışma dikkat çekerken geçtiğimiz hafta SMS oylamasında birinci olan Sergen İsmail’i aday göstermişti.