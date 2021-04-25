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Survivor 2021'de eleme adayı kim oldu? Gönüllüler takımında kim aday gösterildi?

Survivor 2021'de hareketli günlerin yaşandığı konsey gecesinde kimin eleme adayı olduğu merak edildi. Hayranlar, Survivor 2021'de eleme adayı kim oldu? Gönüllüler takımında kim aday gösterildi? soruları araştırılıyor.

25 Nisan 2021 Pazar 20:52
Survivor 2021'de eleme adayı kim oldu? Gönüllüler takımında kim aday gösterildi?
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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor’da eleme adaylarının kim olduğu merak ediliyor. Ada konseyinin toplanacağı yeni bölümlerde açıklama yapılacağı belirtilirken elenen adayın kim olacağı ve adaya kimin veda edeceği de merak edilenler arasında yerini aldı.

Survivor 2021’de ünlüler takımının performansı günden güne artmaya devam ederken gönüllüler takımında işler istediği gibi gitmiyor. Son olarak geçtiğimiz haftalarda dizinden sakatlanarak yarışmadan ayrılan Çağrı’ya ek olarak Merve Aydın’da burun sakatlığı ile takımına destek olamıyor.

Survivor eleme adayı kim oldu?

Gönüllüler takımında yapılan oylamalar ile Aleyna Çalışkan eleme adayı olurken takımın Aleyna’yı performansı nedeniyle eleştirmesi dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta Reşat’ın adaya merak ettiği bilinirken yeni elenecek isim merak ediliyor.

Ünlüler takımında ise Sergen ve İsmail arasında ki tartışma dikkat çekerken geçtiğimiz hafta SMS oylamasında birinci olan Sergen İsmail’i aday göstermişti.

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 20:52
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Anahtar Kelimeler:
Survivor 2021Eleme AdayıKonseyGönüllüler
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