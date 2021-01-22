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Survivor 2021'de beklenmeyen veda! Cemal Hünal yarışmadan diskalifiye oldu

Survivor 2021'in ünlüler kadrosunun iddialı isimlerinden olan Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildi. Cemal Hünal'ın vedası, takım arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.

22 Ocak 2021 Cuma 03:07
Survivor 2021'de beklenmeyen veda! Cemal Hünal yarışmadan diskalifiye oldu
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Yaklaşık 3 hafta önce yeni sezona başlayan Survivor 2021’de beklenmeyen bir ayrılık yaşandı. Acun Ilıcalı, acil durum konseyi gerçekleştirerek Ünlüler takımında yer alan Cemal Hünal’ın Survivor’a devam edemeyeceğini açıkladı.

Cemal Hünal yarışmadan ayrıldı

Acil durum konseyinde yarışmacıları bir araya getiren Acun Ilıcalı, üzücü bir haber vereceğini söyleyerek sözlerine başladı. Survivor doktoru Metin Kuş’un incelemelerine göre Ünlüler takımında yer alan Cemal Hünal’ın belindeki rahatsızlık nedeniyle Survivor macerasına devam edemeyeceği açıklandı.

Acun Ilıcalı Hünal’ın zamansız ayrılığını açıklarken, yarışmacılarının sağlığının her şeyden önemli olduğunu ve bu ayrılığa çok üzüldüğünü dile getirdi.

Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Cemal Hünal’ın adaya veda edeceğinin açıklanmasından sonra başta Cemal Hünal olmak üzere Ünlüler takımı yarışmacıları gözyaşlarına boğuldu. Cemal Hünal konseydeki son sözlerinde, Survivor’ın kendisine çok büyük hayat dersleri verdiğini ve takım ruhunu yeniden hatırlattığını dile getirdi.



Son Güncelleme: 22.01.2021 03:07
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Anahtar Kelimeler:
Cemal HünalSurvivor 2021Acun Ilıcalı
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