Survivor 2021 Yunanistan yarışmacıları kimler?

Survivor 2021 Yunanistan Takımı
Survivor 2021 Yunanistan takımı yarışmacılarına bakacak olursak, bu yarışmacılar arasında Yunanistan’da popüler olan bazı isimler bulunuyor. Survivor 2021 Yunanistan takımı yarışmacıları arasında Katerina Dalak, George Kopsidas, James Kafetzis, Alexis Papas, Christos Stamoulis, Kostas Karafotis, Pericles Kondylatos, Sakis Katsoulis, Marianthi Kalatzaki, Sofia Margariti, Carolina Jacqueline Kalyvas bulunmaktadır. Yunanistan ile Türkiye takımları arasında kıyasıya rekabet büyük bir heyecanla devam ediyor.
Son Güncelleme: 04.05.2021 00:25