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Survivor 2021 Yunanistan yarışmacıları kimler?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programı olan Survivor 2021 Yunan takımı yarışmacıları merak ediliyor. İzleyiciler Survivor 2021 Yunanistan yarışmacıları kim sorusunun yanıtlarını internet üzerinden aramaya başladı.

04 Mayıs 2021 Salı 00:25
Survivor 2021 Yunanistan yarışmacıları kimler?
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TV8 ekranlarında yayınlanan ve tüm Türkiye’nin büyük bir heyecanla izlediğim Survivor 2021 yarışması içerisinde barındırdığı aksiyon ve heyecanla devam ediyor. İzleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında Yunanistan takımı yarışmacıları geliyor. İzleyiciler survivor 2021 Yunanistan yarışmacıları kimdir sorusunun yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladı.

Survivor 2021 Yunanistan Takımı

Survivor 2021 Yunanistan takımı yarışmacılarına bakacak olursak, bu yarışmacılar arasında Yunanistan’da popüler olan bazı isimler bulunuyor. Survivor 2021 Yunanistan takımı yarışmacıları arasında Katerina Dalak, George Kopsidas, James Kafetzis, Alexis Papas, Christos Stamoulis, Kostas Karafotis, Pericles Kondylatos, Sakis Katsoulis, Marianthi Kalatzaki, Sofia Margariti, Carolina Jacqueline Kalyvas bulunmaktadır. Yunanistan ile Türkiye takımları arasında kıyasıya rekabet büyük bir heyecanla devam ediyor.




Son Güncelleme: 04.05.2021 00:25
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Anahtar Kelimeler:
Survivor 2021Yunanistan
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