Survivor 2021 Yunanistan yarışmacıları kimler?

Survivor 2021 Yunanistan Takımı

TV8 ekranlarında yayınlanan ve tüm Türkiye’nin büyük bir heyecanla izlediğimyarışması içerisinde barındırdığı aksiyon ve heyecanla devam ediyor. İzleyicilerin en çok merak ettiği konular arasındatakımı yarışmacıları geliyor. İzleyiciler survivor 2021 Yunanistan yarışmacıları kimdir sorusunun yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladı.

Survivor 2021 Yunanistan takımı yarışmacılarına bakacak olursak, bu yarışmacılar arasında Yunanistan’da popüler olan bazı isimler bulunuyor. Survivor 2021 Yunanistan takımı yarışmacıları arasında Katerina Dalak, George Kopsidas, James Kafetzis, Alexis Papas, Christos Stamoulis, Kostas Karafotis, Pericles Kondylatos, Sakis Katsoulis, Marianthi Kalatzaki, Sofia Margariti, Carolina Jacqueline Kalyvas bulunmaktadır. Yunanistan ile Türkiye takımları arasında kıyasıya rekabet büyük bir heyecanla devam ediyor.