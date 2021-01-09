Survivor 2021 Yiğit Poyraz kimdir? Kaç yaşında?

Survivor 2021’in etkileyici gönüllüler kadrosunda yer alan Yiğit Poyraz, ilk bölümde izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. TV8 ekranlarında yeni sezona başlayan Survivor’da performansı ve yakışıklılığı ile beğeni toplayan Yiğit Poyraz hakkındaki bilgileri derledik.
Survivor Yiğit Poyraz kimdir?
2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünü kazanan Poyraz, 1 yıl da yurt dışında eğitim aldı. Küçük yaştan beri basketbol oynayan yarışmacı, 2 yıldır halalarıyla beraber yabancı firmalara tekstil mümessiliği yapmaktadır.
Son Güncelleme: 09.01.2021 23:05