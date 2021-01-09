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Survivor 2021 Yiğit Poyraz kimdir? Kaç yaşında?

Survivor 2021 gönüllüler kadrosunun dikkat çeken isimlerinden biri olan Yiğit Poyraz'ın kim olduğu ile ilgili araştırmalar başladı. İşte Survivor 2021 yarışmacısı Yiğit Poyraz'ın biyografisi.

09 Ocak 2021 Cumartesi 23:05
Survivor 2021 Yiğit Poyraz kimdir? Kaç yaşında?
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Survivor 2021’in etkileyici gönüllüler kadrosunda yer alan Yiğit Poyraz, ilk bölümde izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. TV8 ekranlarında yeni sezona başlayan Survivor’da performansı ve yakışıklılığı ile beğeni toplayan Yiğit Poyraz hakkındaki bilgileri derledik.

Survivor Yiğit Poyraz kimdir?

Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını Bodrum’da geçiren Poyraz, 11 yıl önce Robert Koleji’ni kazanarak İstanbul’a taşındı.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünü kazanan Poyraz, 1 yıl da yurt dışında eğitim aldı. Küçük yaştan beri basketbol oynayan yarışmacı, 2 yıldır halalarıyla beraber yabancı firmalara tekstil mümessiliği yapmaktadır. 



Son Güncelleme: 09.01.2021 23:05
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Anahtar Kelimeler:
Survivor 2021Yiğit PoyrazRobert KolejiBoğaziçi Üniversitesi
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