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Survivor 2021 yeni yarışmacıları Öykü, Berkay ve Yiğit kimdir?

Survivor'ın yeni bölümünde yarışmaya yedeklerden 3 yeni isim dahil oldu. İzleyiciler Survivor 2021 yeni yarışmacıları Öykü, Berkay ve Yiğit kimdir araştırmaya başladı. İşte yeni yarışmacılar hakkında bilgiler.

12 Şubat 2021 Cuma 03:03
Survivor 2021 yeni yarışmacıları Öykü, Berkay ve Yiğit kimdir?
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Sezona damga vuran Survivor 2021’in kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Ödül oyunu öncesinde yarışmaya yedeklerden gelen 3 isim, ilk oyunlarına çıktı. Survivor’da Yiğit ünlüler takımına, Berkay ve Öykü ise gönüllüler takımına katıldı.

Survivor Berkay Yuvakuran kimdir?

Berkay Yuvakuran, eski milli futbolcu Semih Yuvakuran’ın oğludur. 2 Kasım 1997 yılında doğan yarışmacı, amatör olarak futbol oynamaktadır. Yarışmacının ağabeyi Utku Yuvakuran da Beşiktaş’ta kalecilik yapmaktadır.

Survivor Yiğit Oruçoğlu kimdir?

Yiğit Oruçoğlu, 19 Ocak 2000 yılında İstanbul’da doğmuştur. Hayatının tamamında spor olduğunu söyleyen yarışmacı, aslen Erzincanlı’dır. Üniversite eğitimine Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde devam eden Yiğit Oruçoğlu, çocukluk hayali olan Survivor’da en iyi mücadeleyi vereceğini iddia ediyor.14 yaşına kadar yüzme sporu ve basketbol ile ilgilenen yarışmacı, şu an aktif olarak Crossfit sporu yapmaktadır.

Survivor Öykü Uysal kimdir?

Survivor’ın yeni yarışmacısı Öykü Uysal, 2 Şubat 1990 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İzmirli olan yarışmacı şu an Uşak’ta ikamet etmektedir. 9 Eylül Üniversitesi’nden 2015 yılında mezun olan yarışmacı, 7 yıl lisanslı şekilde hentbol oynamıştır. Aynı zamanda fitness ile de ilgilenen yarışmacı bir spor salonu işletmektedir. Öykü Uysal, evli ve bir çocuğu var.



Son Güncelleme: 12.02.2021 03:03
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Anahtar Kelimeler:
Survivor 2021Berkay YuvakuranYiğit Oruçoğluöykü Uysal
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