Survivor 2021 yeni yarışmacıları Öykü, Berkay ve Yiğit kimdir?

Sezona damga vuran Survivor 2021’in kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Ödül oyunu öncesinde yarışmaya yedeklerden gelen 3 isim, ilk oyunlarına çıktı. Survivor’da Yiğit ünlüler takımına, Berkay ve Öykü ise gönüllüler takımına katıldı.
Survivor Berkay Yuvakuran kimdir?
Berkay Yuvakuran, eski milli futbolcu Semih Yuvakuran’ın oğludur. 2 Kasım 1997 yılında doğan yarışmacı, amatör olarak futbol oynamaktadır. Yarışmacının ağabeyi Utku Yuvakuran da Beşiktaş’ta kalecilik yapmaktadır.
Survivor Yiğit Oruçoğlu kimdir?
Survivor Öykü Uysal kimdir?
Survivor’ın yeni yarışmacısı Öykü Uysal, 2 Şubat 1990 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İzmirli olan yarışmacı şu an Uşak’ta ikamet etmektedir. 9 Eylül Üniversitesi’nden 2015 yılında mezun olan yarışmacı, 7 yıl lisanslı şekilde hentbol oynamıştır. Aynı zamanda fitness ile de ilgilenen yarışmacı bir spor salonu işletmektedir. Öykü Uysal, evli ve bir çocuğu var.