Survivor 2021 yeni yarışmacıları kimler? 31 Ocak Pazar Survivor ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Survivor 2021 Yarışması 31 Ocak 2021 Günü Var Mı? Survivor 2021 Yarışmacı Kadrosunda Kimler Var?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışması herkes tarafından sevilerek ve beğenilerek izlenmeye devam ediyor. Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren herkes tarafından yoğun bir ilgiyle ve heyecanla izlenen Survivor 2021 yarışması haftanın belirli günleri izleyenleriyle buluşuyor. Herkes Survivor 2021 yarışmasının 31 Ocak tarihinde yani bugün ekranlara gelip gelmeyeceğiyle beraber yarışmacı kadrosundaki isimlerin kimler olduğunu merakla araştırıyorlar.

Survivor 2021 Bugün (31 Ocak 2021) Var Mı?

Haftanın belirli günleri ekrana gelen Survivor 2021, pazar akşamları TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

Survivor 2021 Ne Zaman, Saat Kaçta Yayınlanıyor?

Survivor 2021 yarışması 31 Ocak 2021 Pazar günü yani bu akşam saat 20.00’de TV 8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

SURVIVOR 2021 YENİ YARIŞMACILARI KİMLER?

ÜNLÜLER TAKIMI

Barış Özbek

Batuhan Karacakaya

Çağrı Atakan

Hayrettin Karaoğuz

İlayda Şeker

İsmail Balaban

Melis Sezer

Merve Aydın

Öykü Çelik

Sergen Bayar

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Aleyna Kalaycıoğlu

Ayşe Yüksel

Baran Köse

Duygu Serap Salman

Emin Günenç

Hanzade Ofluoğlu

Steven Salam

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu

Uğurtan Dora

Yiğit Poyraz

Yunus Emre Karabacak