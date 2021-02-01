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Survivor 2021 yeni yarışmacı Gonca Janset Kimdir? Gonca Janset kaç yaşında ve nerelidir?

Survivor yarışmasının son kadın yedek yarışmacısı belli oldu.Gonca Janset'in yaşını,sevgilisini ve kim olduğunu haberimizden ulaşabilirsiniz

01 Şubat 2021 Pazartesi 19:39
Survivor 2021 yeni yarışmacı Gonca Janset Kimdir? Gonca Janset kaç yaşında ve nerelidir?
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Tv8 ekranlarının favori yarışması Survivor’ın son yedek yarışmacısı eski milli atlet olan Gonca Janset oldu.Gönüllüler takımında yer alacak olup kişisel antrenörlük yapmaktadır.Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunda da görev yapan  Janset yüzmesi çok iyidir.Takım arkadaşlarına çok katkısı olacağı düşünülen  Gonca  pilates eğitimleri de vermektedir.Hobileri arasında yüzmeyi,doğa ve uçmayı sevmektedir.

Gonca Janset Yaşı Nedir?

Doğum tarihi kamuoyu tarafından bilinmese de 20 ile 25 yaş arasında olduğu tahmin ediliyor.

2021 Survivor Gonca Janset’in sevgilisi kimdir?

Janset’in bilinen sevgilisi yoktur.



Son Güncelleme: 01.02.2021 19:39
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorGönüllülerGonca Janset
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