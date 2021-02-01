Survivor 2021 yeni yarışmacı Gonca Janset Kimdir? Gonca Janset kaç yaşında ve nerelidir?

Tv8 ekranlarının favori yarışması Survivor’ın son yedek yarışmacısı eski milli atlet olan Gonca Janset oldu.Gönüllüler takımında yer alacak olup kişisel antrenörlük yapmaktadır.Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunda da görev yapan Janset yüzmesi çok iyidir.Takım arkadaşlarına çok katkısı olacağı düşünülen Gonca pilates eğitimleri de vermektedir.Hobileri arasında yüzmeyi,doğa ve uçmayı sevmektedir.

Gonca Janset Yaşı Nedir?

2021 Survivor Gonca Janset’in sevgilisi kimdir?

Doğum tarihi kamuoyu tarafından bilinmese de 20 ile 25 yaş arasında olduğu tahmin ediliyor.

Janset’in bilinen sevgilisi yoktur.