Survivor 2021 yeni takımlar: Kırmızı ve Mavi takımda kimler var?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 Ünlüler Gönüller olarak yayın hayatına devam ederken kısa süre önce yarışmada bir değişiklik yaşandı. Kırmızı ve Mavi olarak ayrılan takımlarda yarışmacılarda yer değiştirdi. 1 kadın yarışmacının Survivor’a devam ettiği için takımlarda değişiklik yaşandı.





2021 Survivor mavi takımda hangi yarışmacılar var?

Poyraz

Ayşe

Steven

Merve

Sergen

Dora

2021 Survivor kırmızı takımda hangi yarışmacılar var?

Batuhan

İsmail

Aleyna K.

Aleyna Ç.

Berkay

5 kişi olurken6 kişi oldu. Birçok kişi Kırmızı ve Mavi takımda var olan yarışmacıları merak ediyor. Survivor 2021’de tek kız olarak ada yaşantısında mücadele veren yarışmacı kim? İşte Survivor 2021 kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının listesi