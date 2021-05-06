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Survivor 2021 yeni takımlar: Kırmızı ve Mavi takımda kimler var?

TV8 kanalında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler yayın hayatına kaldığı yerden devam ederken kısa süre önce yarışmada yeni takımlar açıklandı. Mavi ve Kırmızı olarak ayrılan takımlarda hangi yarışmacıların isimleri var? Survivor 2021 yeni takım olarak karşımıza çıkan mavi ve kırmızı takımlarda hangi yarışmacılar yer alıyor? İşte Survivor Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları isim listesi

06 Mayıs 2021 Perşembe 15:25
Survivor 2021 yeni takımlar: Kırmızı ve Mavi takımda kimler var?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 Ünlüler Gönüller olarak yayın hayatına devam ederken kısa süre önce yarışmada bir değişiklik yaşandı. Kırmızı ve Mavi olarak ayrılan takımlarda yarışmacılarda yer değiştirdi. 1 kadın yarışmacının Survivor’a devam ettiği için takımlarda değişiklik yaşandı.

Kırmızı takım 5 kişi olurken Mavi takım 6 kişi oldu. Birçok kişi Kırmızı ve Mavi takımda var olan yarışmacıları merak ediyor. Survivor 2021’de tek kız olarak ada yaşantısında mücadele veren yarışmacı kim? İşte Survivor 2021 kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının listesi

2021 Survivor mavi takımda hangi yarışmacılar var?

  • Poyraz
  • Ayşe
  • Steven
  • Merve
  • Sergen
  • Dora

 2021 Survivor kırmızı takımda hangi yarışmacılar var?

  • Batuhan
  • İsmail
  • Aleyna K.
  • Aleyna Ç.
  • Berkay

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 15:25
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Anahtar Kelimeler:
Survivor 2021Mavi TakımKırmızı TakımYarışma
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