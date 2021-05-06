Survivor 2021 yeni takımlar: Kırmızı ve Mavi takımda kimler var?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 Ünlüler Gönüller olarak yayın hayatına devam ederken kısa süre önce yarışmada bir değişiklik yaşandı. Kırmızı ve Mavi olarak ayrılan takımlarda yarışmacılarda yer değiştirdi. 1 kadın yarışmacının Survivor’a devam ettiği için takımlarda değişiklik yaşandı.
2021 Survivor mavi takımda hangi yarışmacılar var?
- Poyraz
- Ayşe
- Steven
- Merve
- Sergen
- Dora
2021 Survivor kırmızı takımda hangi yarışmacılar var?
- Batuhan
- İsmail
- Aleyna K.
- Aleyna Ç.
- Berkay
Son Güncelleme: 06.05.2021 15:25