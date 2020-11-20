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Survivor 2021 yeni sezon ne zaman başlıyor? Survivor Tv8 yarışmacıları kimler?

Ekranların sevilen programı Survivor'ın 2021 sezonunun ne zaman başlayacağı hala bilinmemektedir. Karantina döneminde çok fazla izlenen ve gündemde duran programın yarışmacı kadrosu ve yayın tarihi izleyiciler tarafından oldukça merak edilmektedir.

20 Kasım 2020 Cuma 14:25
Survivor 2021 yeni sezon ne zaman başlıyor? Survivor Tv8 yarışmacıları kimler?
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SURVIVOR 2021 TARİHİ BELLİ OLDU MU? NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

 

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs nedeniyle evde karantina dönemi başlamıştı. Ve insanlar evdeyken televizyon programlarına yoğun ilgi göstermeye başlamıştı. Survivor programı da bu dönemde en çok izlenen programlardan biridir. Genellikle sezonun en çok rağbet gören programlarından biri olmakla birlikte bu dönemde akşamları yayınlanması ve heyecanlı bir program olması onu en çok izlenenler arasına yerleştiriyor. İnsanlar geçen sezonun üzerine artık Survivor 2021’in ne zaman başlayacağını ve yayınlanacağını merak etmeye başladılar. 2020 yılının son dönemine gelmiş bulunurken 20212e geri sayım başladı diyebiliriz. Bu geri sayımda akıllarda kalan, merak edilen soru da 2021 Survivor programının ne zaman başlayacağıdır.

 

 SURVIVOR 2021 YARIŞMACILARI KİMLERDİR?


Henüz, yarışmanın tarihi ve yarışmacı kadrosu hakkında net bir bilgi açıklanmamıştır. Sosyal medyada yapılan paylaşımların totaline bakılacak olursa 2021 yarışmacı kadrosunda Uğur Pektaş, Hikmet Tuğsuz, Turabi Çamkıran gibi güçlü ve tanıdık isimlerin yer alacağı ihtimaller arasında. Fakat bunlar henüz ihtimal ve görüşmeler olduğu için kesin bir durum söz konusu değildir. Kişiler ve zaman netlik kazanmamıştır.

 

SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

 

Yarışmacılar hakkında yaşanan belirsizlik yarışmanın televizyonda yayınlanmaya başlayacağı tarih için de geçerlidir. Bu konuda da net bir açıklama henüz gelmemiştir. Ancak diğer sezonların yayınlanma zamanına bakıldığı zaman Survivor’ın 2021 sezonunun da şubat ayında başlaması tahmin edilebilir. Bu konuda net bir açıklama yapılmamıştır.



Son Güncelleme: 20.11.2020 14:25
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Anahtar Kelimeler:
Survivor2021Tv8Yarışmacı
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