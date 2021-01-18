İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı
Son Dakika
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu...
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te öldürüldü!
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te...

Survivor 2021 yarışmaya gelecek yedek oyuncular kimler?

Survivor 2021 yarışması tam gaz devam ederken yarışmaya yedekten katılacak isimler de merak edilmeye başlandı. İşte Survivor 2021 yedek yarışmacıları!

18 Ocak 2021 Pazartesi 00:12
Survivor 2021 yarışmaya gelecek yedek oyuncular kimler?
Takip Et:

Survivor yarışmasında ilk olarak asil kadro sonrasında yedek kadro belirleniyor.  Diskalifiye durumlarında veya da yarışmacı performanslarına göre yeni yarışmacı ihtiyaçları olabiliyor. Survivor yarışmasının 2021 sezonu için de yedek yarışmacıların yarışmaya dahil olma zamanları geldi. Acun Ilıcalı 17 Ocak Pazar akşamı yayınlanan bölümde yaptığı açıklamada yedekten katılacak olan yarışmacıların yakın zamanda geleceklerini duyurdu. Gelin yedekten katılacak isimleri hep birlikte öğrenelim.

Survivor 2021’e yedekten katılacak yarışmacılar

Survivor 2021’de tek bir yarışmacı elenmesinden sonra gönüllüler takımında 10, ünlüler takımında da 10 yarışmacı bulunuyor.  Gönüllüler takımı kadrosunda; Poyraz, Reşat, Emir, Dora, Steven, Aleyna, Sancakay, Hanzade gibi isimler, ünlüler takımı kadrosunda ise; Batuhan, Barış, Cemal, Çağrı, Öykü, İlayda, Merve gibi isimler bulunuyor.

Bu isimlerin yanı sıra kadroya yeni katılacak yedek yarışmacılarda seyirci tarafından merak ediliyor.  Yarışmaya dahil olacak yedek yarışmacılar daha önceden tanınmayan isimler olacak. Ancak bu isimlerin kim olduğunu dair henüz bir açıklama yapılmadı.



Son Güncelleme: 18.01.2021 00:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Survivor2021Yedek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in yer aldığı Seni Çok Bekledim başlıyor
Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in yer aldığı Seni Çok Bekledim başlıyor
‘İBO SHOW’a konuk olan Haluk Levent’ten takipçilerine esprili yanıt!
‘İBO SHOW’a konuk olan Haluk Levent’ten takipçilerine esprili yanıt!
Hadise'den, O Ses Türkiye Rap jüriliğine gelen eleştirilere yanıt!
Hadise'den, O Ses Türkiye Rap jüriliğine gelen eleştirilere yanıt!
Netflix: 2021'de her hafta yeni bir film gösterime girecek
Netflix: 2021'de her hafta yeni bir film gösterime girecek
Çukur dizisinde Amca Cumali Koçovalı'ya hayat verecek isim belli oldu!
Çukur dizisinde Amca Cumali Koçovalı'ya hayat verecek isim belli oldu!
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?

Popüler Haberler

Survivor 2021 yarışmaya gelecek yedek oyuncular kimler?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Alışveriş kredisi almak için belirlenen şartlar nelerdir? 2021 Alışveriş kredisi veren bankalar
Altın ne kadar oldu? 18 Ocak 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 18 Ocak 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Ocak 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim aktüel indirim kataloğu 18 Ocak 2021 Pazartesi ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 18 Ocak 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 18 Ocak 2021 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 18 Ocak 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
2020 SRC sınavı görevli ücretleri ve SRC sınav tarihleri
Jet Sosyete'ye Burhan Altıntop'da gelecek mi?
Turkcell bedava internet paketi veren kampanyalar ( Güncel bedava internet paketleri )
Hizmetçiler dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor? Hizmetçiler dizisi tekrar bölümleri günü ve saati
Tek Yürek bitti mi, neden yayınlanmıyor? Trt Tek Yürek neden bitti?
TRT 1 canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Steam oyun indirimleri ne zamandır? 2020 Steam indirim tarihleri
Özel güvenlik kimlik kartı sorgulama nasıl yapılır?
Survivor Ekstra Murat Özarı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
Yeni kimliklerde cilt ve seri no'lar nerede yazıyor? Neden cilt ve seri no kimlikte yok?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.