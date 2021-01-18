Survivor 2021 yarışmaya gelecek yedek oyuncular kimler?

Survivor yarışmasında ilk olarak asil kadro sonrasında yedek kadro belirleniyor. Diskalifiye durumlarında veya da yarışmacı performanslarına göre yeni yarışmacı ihtiyaçları olabiliyor. Survivor yarışmasının 2021 sezonu için de yedek yarışmacıların yarışmaya dahil olma zamanları geldi. Acun Ilıcalı 17 Ocak Pazar akşamı yayınlanan bölümde yaptığı açıklamada yedekten katılacak olan yarışmacıların yakın zamanda geleceklerini duyurdu. Gelin yedekten katılacak isimleri hep birlikte öğrenelim.

Survivor 2021’e yedekten katılacak yarışmacılar

Survivor 2021’de tek bir yarışmacı elenmesinden sonra gönüllüler takımında 10, ünlüler takımında da 10 yarışmacı bulunuyor. Gönüllüler takımı kadrosunda; Poyraz, Reşat, Emir, Dora, Steven, Aleyna, Sancakay, Hanzade gibi isimler, ünlüler takımı kadrosunda ise; Batuhan, Barış, Cemal, Çağrı, Öykü, İlayda, Merve gibi isimler bulunuyor.

Bu isimlerin yanı sıra kadroya yeni katılacak yedek yarışmacılarda seyirci tarafından merak ediliyor. Yarışmaya dahil olacak yedek yarışmacılar daha önceden tanınmayan isimler olacak. Ancak bu isimlerin kim olduğunu dair henüz bir açıklama yapılmadı.