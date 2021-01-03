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Survivor 2021 yarışmacısı Sultan Reşat Karaahmetoğlu kimdir?

Survivor 2021 yarışmasının gönüllüler takımında yer alan Sultan Reşat Karaahmetoğlu'nun kim olduğu hakkında araştırmalar başladı. İşte yarışmacının biyografisi.

03 Ocak 2021 Pazar 21:42
Survivor 2021 yarışmacısı Sultan Reşat Karaahmetoğlu kimdir?
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Merakla beklenen Survivor 2021’in tanıtım filmi yayınlandı. Tanıtımla birlikte gönüllüler takımında yarışacak yarışmacıların isimleri de belli oldu. Survivor 2021 gönüllüler kadrosunun en dikkat çeken isimleri arasında Sultan Reşat Hacıahmetoğlu yer alıyor. Sosyal medyada Reşat Hacıahmetoğlu, ‘ırmağa gidiyorum’ videosuyla tanınıyor.

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu kimdir?

Survivor 2021 yarışmacısı Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, 1990 yılında Trabzon’da doğmuştur. Üniversite eğitimini Ordu Üniversitesi’nde tamamlayan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında vücut geliştirme sporlarına ilgi duymaya başladı.

2016 yılında yayınladığı bir video ile sosyal medyada tanınmaya başlayan Hacıahmetoğlu, Karadeniz aile yapısını ve doğa sevgisini harmanlayarak hesabında paylaşıyor.

Bir süredir özel şirkette çalışan yarışmacı, Trabzon’da yaşamaktadır.



Son Güncelleme: 03.01.2021 21:42
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Anahtar Kelimeler:
Survivor 2021Sultan Reşat KaraahmetoğluGönüllüler
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