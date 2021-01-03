Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kimdir?

Sancakay Ilım Morgül kimdir?

Heyecanla beklenen’in tanıtım filmi yayınlandı. Tanıtımla birliktetakımında yarışacak yarışmacıların isimleri de belli oldu. Survivor 2021 gönüllüler kadrosunun hırslı isimlerinden biri olan Sancakay Ilım Morgül’ün yaşamıyla ilgili merak edilenlere haberimizde yer verdik.

Survivor 2021 gönüllü yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül, İzmir’de doğmuş ve Rize’de büyümüştür. Spor hayatına ritmik jimnastik ile başlayan Morgül, lise 3’e geldiğinde futbol kariyerine ilk adımını atmıştır. Lise son da Rizespor takımına transfer olduktan sonra kariyerine devam eden Morgül, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Rus dili edebiyatı bölümünü 2 yıl okudu. Konservatuvar sınavlarını kazanarak İstanbul’a gelen yarışmacı, şu an lisans 4.sınıf öğrencisi. Bunun yanında 5 yıldır Hayal Kahvesi’nde vokal olarak sahne alıyor.