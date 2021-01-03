İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
SGK ve Bağ Kur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları belli oldu
Son Dakika
SGK ve Bağ Kur ve...

Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kimdir?

Survivor 2021 yarışmacılarına dair detaylar belli olmaya başladı. Gönüllüler takımı yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

03 Ocak 2021 Pazar 22:07
Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kimdir?
Takip Et:

Heyecanla beklenen Survivor 2021’in tanıtım filmi yayınlandı. Tanıtımla birlikte gönüllüler takımında yarışacak yarışmacıların isimleri de belli oldu. Survivor 2021 gönüllüler kadrosunun hırslı isimlerinden biri olan Sancakay Ilım Morgül’ün yaşamıyla ilgili merak edilenlere haberimizde yer verdik.

Sancakay Ilım Morgül kimdir?

Survivor 2021 gönüllü yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül, İzmir’de doğmuş ve Rize’de büyümüştür. Spor hayatına ritmik jimnastik ile başlayan Morgül, lise 3’e geldiğinde futbol kariyerine ilk adımını atmıştır. Lise son da Rizespor takımına transfer olduktan sonra kariyerine devam eden Morgül, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Rus dili edebiyatı bölümünü 2 yıl okudu. Konservatuvar sınavlarını kazanarak İstanbul’a gelen yarışmacı, şu an lisans 4.sınıf öğrencisi. Bunun yanında 5 yıldır Hayal Kahvesi’nde vokal olarak sahne alıyor.



Son Güncelleme: 03.01.2021 22:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Survivor 2021Sancakay ılım MorgülGönüllüler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
MasterChef şampiyonu belli oldu!
MasterChef şampiyonu belli oldu!
Survivor 2021 kadrosu belli oldu! Gönüllüler İlayda Şeker kimdir?
Survivor 2021 kadrosu belli oldu! Gönüllüler İlayda Şeker kimdir?
MasterChef’in büyük ödülü belli oldu
MasterChef’in büyük ödülü belli oldu
Survivor 2021 yarışmacısı Sena Özdemir kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sena Özdemir kimdir?
Göztepe eski Başkanı Mustafa Kocaoğlu'nun vefat haberini Çukur'un Aliçosu Rıza Kocaoğlu duyurdu!
Göztepe eski Başkanı Mustafa Kocaoğlu'nun vefat haberini Çukur'un Aliçosu Rıza Kocaoğlu duyurdu!

Popüler Haberler

Mobbing nedir? Hangi davranışlar mobbing sayılır? Çalışanlar mobbing'e karşı neler yapabilir?
Kıdem tazminatı fonu ve tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?
Aile hekimi nasıl öğrenilir? Aile hekimi öğrenme ve değiştirme işlemleri
EYT kabul edilmesi halinde kimler emekli olabilecek? 2021
Güncel gümüş fiyatları 5 Ocak 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Çoçuk parası kaç ayda bir veriliyor? 2021 Çoçuk okul parası nereden alınır?
Show TV canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2021
Atv canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 5 Ocak 2021 Salı
Eşkıya 7 ve 17 Ocak tarihlerinde neden yok, neden yayınlanmıyor? Edho yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
MEB, 2020 AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
2020 EKYS Yönetici seçme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Corona Virüsten dolayı Devlet işsiz kalan çalışanlara 4800 TL destek verecek
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 27 Ağustos Salı 2019 puan durumu
Altın ne kadar oldu? 5 Ocak 2021 Salı Güncel altın fiyatları 5 Ocak 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
BİM 5 Ocak 2021 Salı aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
Olağan Şüpheliler dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
TRT 1 canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 5 Ocak 2021 Salı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.