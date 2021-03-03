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Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Uysal kimdir? Öykü Uysal'ın kim olduğu belli oldu

Türkiye’nin en çok izlenen yarışması olan Survivor tüm heyecanıyla devam ederken yarışmacılarının kim olduğu merak ediliyor. İzleyiciler Survivor yarışmacısı Öykü Uysal’ın kaç yaşında olduğunu, kim olduğunu, nereli olduğunu ve evli olup olmadığını merak ediyor.

03 Mart 2021 Çarşamba 15:24
Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Uysal kimdir? Öykü Uysal'ın kim olduğu belli oldu
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TV 8 ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programı olan Survivor tüm heyecanıyla devam ediyor. Milyonlarca kişinin severek izlediği yarışma programında en çok merak edilen konu yarışmacıların kim olduğudur. Buna göre Survivor yarışmacısı öykü uysalın kim olduğu, nereli olduğu, kaç yaşında olduğu, evli olup olmadığı merak ediliyor.

Öykü Uysal, Survivor 2021 yarışmasına gönüllüler takımındaki yedek listeden katıldı. Yarışmada gösterdiği başarıdan dolayı izleyicinin dikkatini çeken Öykü Uysal hakkındaki tüm detaylar belli oldu.

2 Şubat 1990 tarihinde İzmir’de gözlerini açan başarılı yarışmacı Survivor 2021 yarışmasına yedek listede katıldı. 9 Eylül Üniversitesi’nden 2015 yılında mevzun oldum. Kendisi ayrıca yedi sene boyunca lisanslı hentbol oynadım. Şu an Uşakta yaşayan başarılı yarışmacı aslen İzmirlidir.

Survivor 2021 yarışmasına gönüllüler takımının yedek listesinden katılan Öykü Uysal, herkes tarafından tanınan spor eğitmeni Özhan Uysal ile evlidir. Bu evliliğinden bir de çocuğun vardır. Çocuğu erkektir, 3 buçuk yaşındadır, ismi Aslan’dır.



Son Güncelleme: 03.03.2021 15:24
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Anahtar Kelimeler:
Survivoröykü Uysal
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