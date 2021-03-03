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Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker kimdir? Survivor 2021 İlayda Şeker biyografisi

Türkiye’nin en çok izlenen yarışması olan Survivor 2021 tüm heyecanıyla devam ederken yarışmacılarının kim olduğu merak ediliyor. İzleyiciler Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker’in kaç yaşında olduğunu, kim olduğunu, nereli olduğunu ve evli olup olmadığını merak ediyor.

03 Mart 2021 Çarşamba 15:21
Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker kimdir? Survivor 2021 İlayda Şeker biyografisi
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TV sekiz ekranlarında ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2021 nefesleri kesmeye devam ediyor. Her bölümünde milyonlarca insanı ekranlara kilitleyen yarışmada en çok merak edilen konu ise oyunculardır. İzleyiciler Survivor yarışmacısı İlayda Şeker’in kaç yaşında olduğunu, nereli olduğunu, kim olduğunu, evli olup olmadığını merak ediyor.

Gönüllüler takımında iken haftalar ilerleyince ünlüler takımına geçiş yapan İlayda Şeker, 1994 senesinde Nevşehir’de hayata gözlerini açtı. 18 yaşındayken üniversiteyi kazanıp Sakarya’ya gitti. Üniversite bittikten sonra İstanbul’daki dedesinin yanına gitti. Yarışmasına katılmadan önce çok çeşitli işlerle uğraşan İlayda Şeker, “Beni bekleyin, çok yakında şekerinizi yükselteceğim” diyerek Survivor 2021 yarışmasına oldukça iddialı bir giriş yaptı. Kendisine başarılar dileriz.



Son Güncelleme: 03.03.2021 15:21
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Anahtar Kelimeler:
Ilayda şekerSurvivor 2021
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