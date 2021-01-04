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Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal rol aldığı filmler ve diziler neler?

Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal rol aldığı filmler ve diziler neler? basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal rol aldığı filmler ve diziler neler? haberinde Ocak 4 2021 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

04 Ocak 2021 Pazartesi 00:11
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal rol aldığı filmler ve diziler neler?
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Her yıl reytingleri alt üst eden Survivor, bu yılda bünyesine aldıkları kişilerle iddiasını sürdürüyor. Masterchef Türkiye programında yarışmış olan Celal Sarıgül ve Survivor’un önceki sezonlarında yarışan ve elenen Uğur Pektaş ve Hikmet Tuğsuz’un da yarışacağı söylentiler arasında.  Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kesin olarak Cemal Hünal’ın, Survivor 2021’de yarışacağını duyurdu.

Oyunculuk eğitimi için Los Angeles’a gitti

Issız Adam filmiyle hafızalarımıza kazanan Cemal Hünal, yıllar sonra Survivor yarışmasıyla tekrardan karşımıza çıkıyor. Peki, Cemal Hünal kimdir? İşte cevabı:

2 Ekim 1976 yılında İstanbul’da doğan Hünal, çocukluk döneminde okuldaki yaramazlıklarından dolayı ailesi tarafından İskoçya’ya okumaya gönderdi. Ardından Londra’da tasarım okudu. Burada uzun süre kalan oyuncu, oyunculuk eğitimi için Los Angeles’a gitmiştir.

Los Angeles’ta tiyatro ve sinema eğitimi alan Hünal, Amerika Birleşik Devletleri’nde kısa filmlerde oynadı. Türkiye’ye dönen ve Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer alan Hünal, kısa sürede adı duyurdu. Hünal, Adanalı, Paramparça ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde de rol almıştır. Bunların yanı sıra; Romantik Komedi, Romantik komedi 2, Günce ve Kızım ve Ben filmlerinde de oynamıştır.

 



Son Güncelleme: 04.01.2021 00:11
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SurvivorYarışmaıssız AdamCemal HünalAcın ılıcalıTv8
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