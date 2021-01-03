Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?

Survivor 2021 kadrosu belli oldu. Acun Ilıcalı’nın daha önce duyurduğu isimlerden biri olan oyuncu Cemal Hünal, yayınlanan ilk fragmanda iddiasını ortaya koydu. Issız Adam lakaplı Cemal Hünal’ın yaşamı izleyiciler tarafından merak edildi.

Survivor 2021, Masterchef yarışmasının final yapmasından sonra 9 Ocak günü başlayacak.

Cemal Hünal kimdir?

2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Saint Benoit Fransız Lisesi’nde eğitim görürken ailesi tarafından İskoçya’daki Gordonstoun Intenational Summer School’a gitti. Liseyi bitirdikten sonra Londra’da tasarım okumak isteyen Hünal, daha sonra oyunculuk eğitimi için bir süre Los Angeles’ta yaşadı. Hünal Ucla Extension’da, Santa Monica College’de ve London Film School’da oyunculuk ve sinema eğitimi almıştır. ABD’de de birçok kısa filmde oynayan Hünal, Türkiye’deki kariyerini ‘Issız Adam’ filmiyle zirveye taşımıştır. Ülkemizde birçok dizi ve filmde rol alan 44 yaşındaki oyuncu Lale Cangal ile evlidir. Bir evlat babası olan Hünal, Survivor'ın 2021'de ünlüler takımında yarışacak.

Cemal Hünal’ın rol aldığı yapımlar

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

Tozkoparan (2019)

Diriliş Ertuğrul (2017)

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)

Atçalı Kel Mehmet (2017)

Kırmızı (2015)

Paramparça (2014)

Tatar Ramazan (2013)

Osmanlı Tokadı (2013)

Günce (2013)

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013)

Kaos Örümcek Ağı (2012)

Ayaz (2012)

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012)

Seni Bana Yazmışlar (2011)

Peş peşe (2010)

Romantik Komedi (2009-2010)

Adanalı (2010)

Kış masalı (2009)

Asi (2007-2009)

Issız Adam (2008)

Ulak (2007)