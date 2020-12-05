Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?

Her yıl reytingleri alt üst eden Survivor, bu yılda bünyesine aldıkları kişilerle iddiasını sürdürüyor. Masterchef Türkiye programında yarışmış olan Celal Sarıgül ve Survivor’un önceki sezonlarında yarışan ve elenen Uğur Pektaş ve Hikmet Tuğsuz’un da yarışacağı söylentiler arasında. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kesin olarak Cemal Hünal’ın, Survivor 2021’de yarışacağını duyurdu.

Oyunculuk eğitimi için Los Angeles’a gitti

Issız Adam filmiyle hafızalarımıza kazanan Cemal Hünal, yıllar sonra Survivor yarışmasıyla tekrardan karşımıza çıkıyor. Peki, Cemal Hünal kimdir? İşte cevabı:

2 Ekim 1976 yılında İstanbul’da doğan Hünal, çocukluk döneminde okuldaki yaramazlıklarından dolayı ailesi tarafından İskoçya’ya okumaya gönderdi. Ardından Londra’da tasarım okudu. Burada uzun süre kalan oyuncu, oyunculuk eğitimi için Los Angeles’a gitmiştir.

Los Angeles’ta tiyatro ve sinema eğitimi alan Hünal, Amerika Birleşik Devletleri’nde kısa filmlerde oynadı. Türkiye’ye dönen ve Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer alan Hünal, kısa sürede adı duyurdu. Hünal, Adanalı, Paramparça ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde de rol almıştır. Bunların yanı sıra; Romantik Komedi, Romantik komedi 2, Günce ve Kızım ve Ben filmlerinde de oynamıştır.