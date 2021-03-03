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Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor Aleyna Çalışkan'ın biyografisi

Türkiye’nin en çok izlenen yarışması olan Survivor tüm heyecanıyla devam ederken yarışmacılarının kim olduğu merak ediliyor. İzleyiciler Survivor yarışmacısı Aleyna Çalışkan’ın kaç yaşında olduğunu, kim olduğunu, nereli olduğunu ve evli olup olmadığını merak ediyor. Aleyna Çalışkan’ın kim olduğu belli oldu.

03 Mart 2021 Çarşamba 15:22
Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor Aleyna Çalışkan'ın biyografisi
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TV 8 ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok sevilen ve en çok izlenen yarışması olan Survivor 2021 büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Yarışmada heyecan üst seviyede devam ederken yarışmanın oyuncuları da merak ediliyor. En çok merak edilen yarışmacılar arasında Aleyna Çalışkan bulunuyor. İzleyiciler Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Çalışkan’ın kaç yaşında olduğunu nereli olduğunu, kim olduğunu ve evli olup olmadığını merak ediyor. Aleyna Çalışkan’ın kim olduğu belli oldu.

Aleyna Çalışkan adlı yarışmacı Survivor 2021 yarışmasına gönüllüler takımını yedek listesinden katıldı. 15 Temmuz 1998 yılında Çanakkale’de doğan Aleyna Çalışkan 1.67 cm boyunda iken, 53 kilodadır. Çanakkale’de bulunan 18 Mart Üniversitesi’nden mezun oldu. Daha önce boks, karate, badminton, voleybol ve diğer başka spor dallarıyla ilgilenen Aleyna Çalışkan, gerçekten de tam bir Survivor yarışmacısı olduğunu gösteriyor. Kendisi daha önce fitness Türkiye şampiyonu oldu. Tango ve zumba gibi danslar da yapan Çalışkan, pilates konusunda eğitmenlik yapıyor.



Son Güncelleme: 03.03.2021 15:22
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorAleyna Çalışkan
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