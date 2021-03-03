Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor Aleyna Çalışkan'ın biyografisi

Aleyna Çalışkan adlı yarışmacı Survivor 2021 yarışmasına gönüllüler takımını yedek listesinden katıldı. 15 Temmuz 1998 yılında Çanakkale’de doğan Aleyna Çalışkan 1.67 cm boyunda iken, 53 kilodadır. Çanakkale’de bulunan 18 Mart Üniversitesi’nden mezun oldu. Daha önce boks, karate, badminton, voleybol ve diğer başka spor dallarıyla ilgilenen Aleyna Çalışkan, gerçekten de tam bir Survivor yarışmacısı olduğunu gösteriyor. Kendisi daha önce fitness Türkiye şampiyonu oldu. Tango ve zumba gibi danslar da yapan Çalışkan, pilates konusunda eğitmenlik yapıyor.
Son Güncelleme: 03.03.2021 15:22