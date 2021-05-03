Survivor 2021 yarışmacıları yarışmadan, ne kadar para kazanıyor?

İlk kez Acun Ilıcalı tarafından Türkiye’ye getirilen ve kısa bir sürede Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programı haline gelen Survivor 2021 yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. TV8 Ekranlarından yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor tüm heyecanıyla devam ediyor. İzleyiciler Survivor yarışmacıları ne kadar para alıyor, Survivor yarışmacılarının kazancı ne kadar, Survivor yarışmacıları yarışmadan ne kadar para kazanıyor sorularının yanıtlarını merak ediyor. Survivor yarışmacılarının kazancı belli oldu.

Survivor Yarışmacıları Ne Kadar Para Kazanıyor?

Acun Ilıcalı tarafından sunulan Survivor 2021 yarışmasında, yarışmacıların ne kadar para kazandığı belli oldu. Buna göre Survivor 2021 ünlüler takımından Barış Özbek 8 bin TL, Meryem Kasap 5 bin TL, Cemal Hünal 7 bin TL, Öykü Çelik 12 bin TL, Hayrettin 7 bin TL, Merve Aydın 7 bin 500 TL, Çağrı Atakan 5 bin TL, Batuhan Karacakaya 10 bin TL, Melis Sezer 5 bin TL, İsmail Balaban 7 bin TL para kazanıyor. Bu ödemeler haftalık olarak ödenmektedir.

Buna göre Survivor 2020 gönüllüler takımından Fatma Günaydın 2500 TL, Nisa Bölükbaşı 3000 TL, Burak Yurdugör 3000 TL, Ardahan Sadık 3000 TL, Evrim Keklik 3000 TL, Ceyhun Uzun 3500 TL, Meryem Kasap 4000 TL, Tayfun Erdoğan 4500 TL, Yasin Obuz 5000 TL, Cemal Can Seven 5500 TL alıyordu.

Survivor yarışmasında yarışmacılara verilen ücretler, gerçek hayatta kazandıkları ücretler baz alınarak verilmektedir. Ayrıca yarışmacının ne kadar ünlü olduğu verilen ücretin artmasındaki en önemli etkenlerden biridir.